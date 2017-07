Turunç Masa'yı Çinliler de Öğrendi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2'nci Kaleiçi Old Town Festivali konuklarıyla buluştuğu öğle yemeğinde, dün kortejde Çinli bir kadının, yeni öğrendiği Türkçesiyle 'Hizmetleriniz için çok teşekkür ederim' dediğini belirterek, "2 aydır burada yaşıyormuş. 'Nereden öğrendiniz bizim hizmetlerimizi? diye sordum. 'Arıyoruz Turunç Masa'yı" dedi. Bizim için her insan hizmet etmeye layıktır. Turistmiş yerleşikmiş, çocukmuş yaşlıymış farkı yoktur" diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'da bulunan konuk ülke ve şehirlerin temsilcileri öğle yemeğinde Adaya Vakfı Engelsiz Kafe'de Başkan Uysal'la biraraya geldi. Yemekte, İtalya'dan Arpino Belediye Başkanı Renato Rea, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Filistin, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, KKTC'den heyetler yer aldı.



Üreten Muratpaşa



Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, dünyada özellikle kamu hizmetlerinde, her şeyi satın alma üzerine kurulu bir sistemin trend haline geldiğini söyledi. Buna karşın Muratpaşa'da hayata geçirdikleri belediyecilik anlayışıyla üreten bir yerel yönetim pratiğini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, "Bizim belediyeciliğimiz üretmek üzerine kuruludur. Ama en büyük farkımız hem sosyal hizmet hem de asfalt, kaldırım, park çalışmalarının oluşturduğu temel belediyecilik alanında hizmetlerimizin hepsi sistematik, sürekli ve sürdürülebilir olmasıdır. Bütün bu hizmetleri tek bir telefonla Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden herkese eşit bir şekilde ulaştırırız. Dün, Çinli hanımefendi, yeni Türkçe öğrendiği belli, 'Hizmetleriniz için çok teşekkür ederim' dedi. 2 aydır burada yaşıyormuş. 'Nereden öğrendiniz bizim hizmetlerimizi? diye sordum. 'Arıyoruz Turunç Masa'yı" dedi. Bizim için her insan hizmet etmeye layıktır. Turistmiş yerleşikmiş, çocukmuş yaşlıymış farkı yoktur" dedi.



Kosova heyetinden teşekkür



Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından festival için Antalya'da bulunan Kosova heyeti Başkan Uysal'a teşekkür plaketi takdim etti.



Özel çocuklardan el emeği hediyeler



Öğle yemeğinde Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları da kendilerini yaptıkları bileklikleri Kaleiçi Old Town Festivali konuklarını hediye etti. Konuklara hediyeler takdim eden özel çocuklar sonrasında dans gösterisi ve Engelsiz Kafe Ritim Grubu'nun mini konseriyle konuklarla doyasıyla eğlendi. - ANTALYA