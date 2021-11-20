Turunç Masa'nın 7'inci yılına pastalı kutlama

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin yönetişim sistemi Turunç Masa, 7'nci yaşını kutladı. Belediye fuayesinde Turunç Masa çalışanlarıyla birlikte pasta kesen Belediye Başkanı Ümit Uysal'a Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği toplantısı için Antalya'da bulunan belediye başkanları eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin 17 Kasım 2014'te çalışmalarına başlayan halkla ilişkiler ve iletişim projesi Turunç Masa, 7 yaşına girdi. Turunç Masa çalışanları, projenin doğum gününü Başkan Uysal ve Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği meclis toplantısı için Antalya'da bulunan belediye başkanlarıyla birlikte pasta keserek kutladı.

Belediye fuayesinde düzenlenen etkinliğe Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan katıldı.

Başkan Uysal, Turunç Masa'nın bir yönetişim sistemi olduğunu söyledi. Yönetişimin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarını içeren bir etkileşim olduğunu belirten Başkan Uysal, "Halkın iradesine göre belediyeyi şekillendiriyoruz" dedi. - ANTALYA

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