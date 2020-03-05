Turu (La Gallina Turuleca) Filmi

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58

Eduardo Gondell ve Víctor Monigote ikilisinin yönetmenliğini yaptığı Arjantin İspanya ortak yapımı animasyon filminin senaryosunda Pablo Bossi, Juan Pablo Buscarini ve Eduardo Gondell'in imzaları bulunuyor.

Yönetmen: Víctor Monigote, Eduardo Gondell

Senaryo: Eduardo Gondell, Pablo Bossi, Juan Pablo Buscarini

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Turu (La Gallina Turuleca)

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İspanya, Arjantin

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com