Turu (La Gallina Turuleca) Filmi
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Turu (La Gallina Turuleca) Filmi

Turu (La Gallina Turuleca) filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Turu (La Gallina Turuleca) filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58
Turu (La Gallina Turuleca) Filmi

Gondell ve Víctor Monigote ikilisinin yönetmenliğini yaptığı ortak yapımı animasyon filminin senaryosunda Pablo Bossi, Juan Pablo Buscarini ve Eduardo Gondell'in imzaları bulunuyor.

Yönetmen: Víctor Monigote, Eduardo Gondell

Senaryo: Eduardo Gondell, Pablo Bossi, Juan Pablo Buscarini

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Turu (La Gallina Turuleca)

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İspanya, Arjantin

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.05.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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