Turu (La Gallina Turuleca) Filmi
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Eduardo Gondell ve Víctor Monigote ikilisinin yönetmenliğini yaptığı Arjantin İspanya ortak yapımı animasyon filminin senaryosunda Pablo Bossi, Juan Pablo Buscarini ve Eduardo Gondell'in imzaları bulunuyor.
Yönetmen: Víctor Monigote, Eduardo Gondell
Senaryo: Eduardo Gondell, Pablo Bossi, Juan Pablo Buscarini
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Turu (La Gallina Turuleca)
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İspanya, Arjantin
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.05.2020
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Kaynak: InterSinema.com