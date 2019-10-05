'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi-2 (drone)

05.10.2019 14:30

TURŞUSU ile ünlü Bursa'nın Orhangazi İlçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yoğun çalışma başladı. Turşu sezonunun açılmasıyla birlikte hareketliliğin başladığı 1100 nüfuslu mahallenin nüfusu çalışmak için gelenlerle birlikte 5 katına çıkıyor.

'Turşunun merkezi' olarak nitelendirilen Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde yeni üretim sezonu açıldı. Farklı tadıyla birlikte geçmişten günümüze dek ihracatını genişleten Gedelek turşusu, yurt dışından da pek çok ülke tarafından talep görmekle birlikte, bölgedeki istihdam potansiyelini de hareketlendiriyor. Turşu üretimine dair yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi bulunan mahallede, evlerin hemen altında kurulan imalathanelerle de geçim turşudan sağlanıyor. Özellikle kış sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden biri haline gelen ve adına festivaller de düzenlenen turşu için kırsal Gedelek Mahallesi'nde kış aylarında, burada çalışmak için gelenlerle birlikte nüfus 5 katına kadar çıkabiliyor.

TURŞUNUN SIRRI DOĞAL KAYNAK SUYUNDA

Kırsal Gedelek Mahallesi'nde vatandaşların en büyük geçim kaynağının turşu yapımı olduğunu belirten üretici Berat Mustafa Soylu, küçük ve orta ölçekte 120 hanede turşu üretiminin gerçekleştiğini kaydetti. Turşu üretiminin nesilden nesile aktarıldığına işaret eden Soylu, "Her evin altında, merdiven altı diye tabir ettiğimiz imalathaneler var. Çok eskiden beridir 'turşu köyü' olduğu için zaman içerisinde formüller geliştirilmiş. Kimi kaynatıyor, kimi soğuk yapıyor, kimi güneş görmesini istiyor, ancak turşunun en önemli özelliği köydeki doğal kaynak suyu. Pınarbaşı mevkisinden direkt olarak gelen kaynak suyu ile yapılıyor. Bu su Türkiye'nin başka yerlerinde olmayan özelliklere de sahip; suyun tutuculuğu, kireci, kalsiyumu sayesinde diğer turşulara göre daha lezzetli oluyor" dedi.

İŞLER AÇILDI

Kırsal Gedelek Mahallesi'nin kış aylarında başlayan turşu üretimiyle birlikte artan nüfusuna da değinen üretici Soylu, "Baktığımızda turşunun genellikle kış sofralarında yer aldığını görüyoruz. Bunun bir nedeni turşunun acı ve tuzlu olması, diğer bir sebebi de sebzelerin kışın pahalılaşması. Sebzenin pahalılaşmasından dolayı insanlar turşuya yöneliyor, daha ucuz olmasının da etkisi büyük. 15 Eylül'den itibaren işlerimiz açıldı, önümüzdeki yılın mart ayına dek bu sürecek. Yazın gelmesi ve sebzelerin yeniden toplanmasıyla satışlar da düşecektir. Köyün nüfusu temmuz ortası gibi artıyor, mal basım dönemi olduğundan, sebze çıkmaya başlıyor. Bu artış mart ve nisan aylarına dek sürüyor, 6-7 aylık güzel bir iş olanağı oluşuyor" diye konuştu.

NÜFUS 5 KATINA KADAR ÇIKIYOR

Gedelek turşusunu oldukça fazla önemsediklerini kaydeden Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ise, üretimin gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi. Gedelek turşusunun dünya sofralarında da yer aldığını ve kış aylarında sıklıkla tercih edildiğini belirten Başkan Cevizlidere, "İhracat açısından 1974'lü yıllara dek gidebiliriz, sayı o günden bugüne gelindiğinde çok arttı. 100 bin tonluk bir kapasiteden bahsediyoruz, ayrıca ihracatta Türkiye içinde 400-500 milyon lira civarında getirisi de var. Kış aylarında da köyün nüfusu artıyor, 5 katına çıkıyor. Bu da ayrı bir güzellik katıyor zira tarım arazilerinde kışın zeytin haricinde pek potansiyel yok" ifadelerini kullandı. Başkan Cevizlidere ayrıca, Gedelek turşusu için tesisleşmesi gerektiğini ve Pınarbaşı deresi'nden gelen suyun da bu tesislere aktarılması gerektiğini savundu.

Kaynak: DHA

- Bursa