Turşuluk Salatalığa Tohum Desteği

Türkiye'de turşu üretimi ile ünlenen Ankara'nın Çubuk ilçesindeki çiftçilere Büyükşehir Belediyesi tarafından salatalık tohumu desteği verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Çubuk turşusu için salatalık üreten çiftçilere yüzde 75 hibe destekli salatalık tohumları dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım törenine katılan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yapılan hizmetin üretici açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hem kaliteli, hem de hesaplı tohumla çiftçinin yüzünün güleceğini belirten Acehan, "İnşallah bu yıl salatalık üretimi çok fazla artacak ve turşu üretimimiz de o oranda artacak. Çünkü bu yıl turşu üreticilerimiz talebi karşılayamadı. Aylar önce turşu kalmadığı için üreticilerimiz yok satmaya başladı. Ben bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu ise Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan bölgelerde, çiftçileri desteklemek, gelir seviyesini arttırarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için üreticileri desteklediklerini söyledi.

Eraslanoğlu, "Bugün 142 çiftçimize yüzde 25 katkı bedeli karşılığında bin 75 dekarlık salatalık tohumu dağıtıyoruz. Çubuklu sebze üreticilerimiz ilk defa böyle bir destek alıyorlar. Hepsi çok mutlular. İnşallah Ankara'nın en önemli ekonomik ürünlerinden turşu üretimine bizim de bir katkımız olacak. Burada dağıtılan tohumlardan elde edilen hasadı da birlikte düzenleyeceğimiz törenle toplayacağız." dedi.

Törene, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengiz Albayrak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Esre, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ve üreticiler katıldı.