Turşular Kuruldu, Engelliler Mutlu Oldu

Çocukların tüketim değil üretim toplumu bilinciyle yetişmesine katkı sunması amacıyla Keçiören Belediyesine bağlı Bağlum'daki Doğal Yaşam Alanını ziyaret eden engelli çocuklar turşu yaptı.

"Engelli dostu" Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından 2010 yılında kurulan Engelli Danışma Merkezinden hizmet alan çocuklar Bağlum'daki Doğal Yaşam Alanında mutfak atölyesi etkinliğine katılarak turşu yapımını öğrendi. Engelliler ve aileleri kışa hazırlık için turşu yapmanın inceliklerini öğrenirken, hazırlanan malzemeleri titizlikle kavanozlara doldurdular. Hem üretime teşvik eden hem de günlük yaşam becerisi kazandıran etkinlikle kavanozun kapağını sıkıca kapatan çocuklar, turşunun tadını sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

Turşularını kurduktan sonra bisküvili pasta yapan çocuklar daha sonra bu pastaları anne ve babalarına tattırdı.

Başkan Ak'a teşekkür

Çevre bilinci kazanan, doğanın içinde bir gün geçiren ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür eden çocuklar, salıncaklarda sallanarak kıştan önceki güneşli bir günün keyfini çıkardı.

Uygulama alanında çocukların hem birlikte zaman geçirip hem de doğayı yaşayarak öğrendiklerine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Şehrin karmaşasından uzakta eğitmenleri eşliğinde yeni beceriler kazanmasına aracılık eden yaşam alanımızda çocuklar temiz hava alarak yaşadığı dünyayı tanıma ve yediği besinlerin üretimine tanıklık etme imkanı buluyorlar" dedi.

Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "engellilerin hayata katılmaları için devrim niteliğinde adımlar attık" cümlesini de hatırlatarak, "Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine, kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. 8 bin 23 kişi bu hizmetlerimizden faydalandı. Engelli nakil araçlarımız ile hastane, banka gibi günlük işlerini yapmalarında kolaylık sağlıyoruz" bilgisini paylaştı. - ANKARA