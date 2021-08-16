Turşucularda yeni sezon açıldı

Eskişehir'de yaklaşık bir buçuk ay önce sezonu kapatan turşucular, yeni mahsul ürünlerle işyerlerini tekrar açtı.

Eskişehir'de yaklaşık bir buçuk ay önce sezonu kapatan turşucular, yeni mahsul ürünlerle işyerlerini tekrar açtı.

Tazeliğini koruyan turşuların doğru zamanda satışının yapılması için temmuz ayının başlarında sezonu kapatan turşucularda yeni sezon heyecanı başladı. Hazırladıkları yeni mahsul turşularla sezonu açan turşucular işyerlerinde hizmet vermeye başladı. Acı biber haricindeki ürünlerin yerini aldığı tezgahlarda müşteri bekleyen turşucular yeni sezondan ümitliler. Turşudaki sezonun başlangıcı ve bitişi hakkında bilgi veren turşucu Güray Atalay, "Temmuzun başında işyerimizi kapattık. Bir buçuk aydır kapalıydık. Bu süreçte yeni mahsul ürünlerle turşularımızı hazırladık. Bugün ise işyerlerimizi açtık. Turşuların tazeliği kaybetmemesi ve yumuşamaması için her sene temmuz başında sezonu kapatıp yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Şu anda acı biberler hariç taze ürünler var tezgahlarımızda. Tezgahlardaki ürünlerin yüzde 80 kadarı taze mahsullerden oluşuyor. Acı biber turşusunun hazırlanması uzun sürdüğü için henüz tezgahlarda yeni mahsulü bulunmuyor. Yakın zamanda hazırlanmış olacak" dedi.

"İlk ekim mahsulden yapılan turşu daha sert oluyor"

Kaliteli turşunun hazırlanışı hakkında da bilgi veren Atalay, şunları söyledi:

"Turşu kurmak isteyenler kesinlikle geç kalmasın. Mesela şu anda salatalık turşusunun üretimi tamamen bitti. Fakat şuan pazarlara kornişon turşu için salatalık gelmedi bile. İkinci ekim mahsuller turşuda yumuşama ve erime yapıyor. Vatandaşlar pazarda gördüğü gibi ürünü alıp turşusunun kurmalı. İlk ekim mahsulden yapılan turşu daha sert oluyor. Ayrıca kullanılan su ve tuz çok önemli oluyor. Koruyucu kimyasalların kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Bunlar gibi bir çok detay var." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı