Turşucu'dan Ünver'e Ziyaret

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i ziyaret etti.



Belediye Başkanı Ünver'i makamında ziyaret eden Turşucu, ziyaretin ardından Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek yapımı devam eden Nevşehir Külliyesini gezdi ve çalışmalara ilişkin Ünver'den bilgi aldı.



Ünver, Turşucu'ya ziyaretin anısına yöreye ait el sanatlarından çanak anfora hediye etti.



Turşucu ise Ünver'e kurumu tarafından hazırlanan bir kitap hediye etti.



Ziyarette, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Aldemir, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü Atalay Tutar da hazır bulundu.