Turşu Üretim Merkezi Köyde Ramazan Mesaisi

TÜRKİYE'nin en önemli turşu üretim merkezlerinden olan Orhangazi ilçesinin Gedelek Mahallesi'ndeki yaklaşık 70 tesis, Ramazan ayı öncesi üretime hız verdi. Gedelek'te iç piyasa satışlarının yanı sıra son yıllarda artan ihracat da yüzleri güldürüyor.

Orhangazi'nin Gedelek Mahallesi'nde turşu ve sebze üretiminde 3 binin üzerinde kişi çalışıyor. Son 4 yıldır düzenlenen ulusal Gedelek Turşu Festivali'nin bölgede üretime ciddi katkılar sağladığı belirtildi. Turşu üretim merkezi olması nedeniyle tersine göçün yaşandığı Gedelek Mahallesi'nde 20 çeşidin üzerinde sebze ve meyveden üretim yapılıyor. Gedelek'te, Ramazan ayı öncesinde de üretim hız kazanmış durumda. Ramazan ayında turşu tüketiminin arttığını söyleyen firma sahipleri bu yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

İrili ufaklı yaklaşık 70 firmanın turşu üretimi yaptığı Gedelek'te faaliyet gösteren Yaman Turşu da yıllık 10 bin ton üretim kapasitesi ile son yıllarda dikkat çekmeye başladı. Pazarlama ve İhracat Müdürü Sezai Mutlu, firmaa olarak Türkiye'nin dört bölgesinden ürün aldıklarını belirterek, "Ödemiş, Uşak, Balıkesir, Afyon civarından ürün almaktayız. Yıllık üretim kapasitemiz 10 bin ton civarındadır. Gedelek olarak toplam üretim 25-30 bin ton civarında" dedi. Üretimde 8 çeşit ürün kullandıklarını belirten Mutlu, "Acı biber, kornişon, lahana, yeşil domates, havuç gibi ürünlerden turşu üretimi yapıyoruz" diye konuştu. Sezai Mutlu, 4 ülkeyle de yeni ihracat anlaşması yaptıklarını belirterek, "Bunların içerisinde Kanada, Ukrayna, Irak ve Ürdün gibi ülkeler var. Bu ülkelere de aynı Türkiye'deki damak tadına uygun turşu ihracatı yapıyoruz" dedi.

Gedelek Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez ise mahallede turşu üretiminin 1950-60 yılları arasında Rıfat Minare ile başladığını belirterek, "Gedelek'in gelirinin yüzde 80'i turşuculuktandır. Şu anda 60-70 hane imalat ile uğraşmaktadır. Bugün 50 bin ton civarında turşu yapılmaktadır" diye konuştu. - Bursa