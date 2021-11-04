Turşu sezonu bu yıl da hızlı başladı

ESKİŞEHİR (İHA) - Özellikle pandemi döneminde hayli ilgi gören turşu, yeni sezonuna da yoğun talep altında başladı.

Esnaf, birçok insanın gerek sağlık ve gerekse lezzet için bolca tükettiği, suyunu içtiği turşuları yeni sezon için hazırlandı. Haziran ayından itibaren kurulmaya başlanan çeşit çeşit turşular tezgahta yerini aldı. Özellikle pandemi döneminde yüksek talep gören turşular için dükkanlardaki yoğunluk kaldığı yerden devam ediyor.

"İNSANLAR ARTIK EVLERİNDE PEK TURŞU KURMUYOR"

Eskişehir'de uzun zamandır ev yapımı turşu satışı yapan Güray Atalay, son haftalarda yoğun taleple karşı karşıya kaldıklarını belirtti. İnsanların artık evlerinde turşu kurmak yerine satın aldığını belirten Atalay, "Haziran ayında başlayan üretimler tamamlandı. Yıl boyu satılacak turşular şuanda hazır vaziyette depolarda bekliyor. Yeni sezonun da yoğunluğu başladı. Havaların soğumasıyla talepler de arttı. Yaklaşık iki haftadır yoğunluk var. İnsanlar artık evlerinde pek turşu kurmuyor. Bizim gibi ev yapımı turşu satan yerlerden alıyorlar. Özellikle turşu suyuna da talep var. Pandeminin başından beri artarak devam eden bir talep söz konusu. Bu durumun yeni sezonda da artmasını bekliyoruz. Birçok farklı turşu çeşidini itina ile hazırladık. Turşu suyuna çok talep var. Burada bardakla alanlardan ziyade eve götürmek için şişeye isteyenler de çoğaldı" dedi.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)