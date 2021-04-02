Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan kişi, serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan kişi, serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan kişi, serbest bırakıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasında, turşu tankına yarı çıplak giren çalışanın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilip Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan İsa T., serbest bırakıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasında, turşu tankına yarı çıplak giren çalışanın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilip Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan İsa T., serbest bırakıldı. İsa T. ifadesinde, Manisa'ya hiç gitmediğini, görüntülerdeki kişiyi tanımıdığını, sosyal medyada dolaşırken görüntüleri fark edip paylaştığını öne sürdü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasında çalışan Ali G.'nin yarı çıplak vaziyette turşu tankına girip dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İsa T., dün polis tarafından Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa T., görüntüdeki Ali G.'yi tanımadığını söyledi. Sosyal medyada dolaşırken görüntüleri fark ettiğini belirten İsa T., "Hayatımda hiç Manisa'ya gitmedim. Görüntülerdeki kişiyi de tanımıyorum. Sosyal medyada dolaşırken bu görüntüleri fark edince halk sağlığıyla oynandığı için tepki amaçlı paylaşım yaptım" dediği öğrenildi.İsa T., savcılık sorgusunun ardından serbest bıraklıdı.


Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan kişi, serbest bırakıldı
Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan kişi, serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Süleyman Soylu Erkan Kandemir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Özge Özder Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan kişi, serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:44:56. #1.16#
title