Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu - Haberler
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Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu 15 gündür aranan şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı Düzce'de kendisinden yaklaşık 15 gündür haber alınamayan ve yakınları tarafından aranan şahıs, annesine ait evin bodrumuna turşu bidonu almaya inen komşusu tarafından ölü...

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

15 gündür aranan şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı

DÜZCE - Düzce'de kendisinden yaklaşık 15 gündür haber alınamayan ve yakınları tarafından aranan şahıs, annesine ait evin bodrumuna turşu bidonu almaya inen komşusu tarafından ölü olarak bulundu.

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan Çavuşlar TOKİ'de oturan 45 yaşındaki İbrahim Kuvancak, kısa süre önce eşi tarafından terk edildi. Bunalıma giren ve yaklaşık 15 gündür yakınlarının haber alamadığı Kavuncak, annesine ait evin bulunduğu binanın bodrumunda komşuları tarafından ölü bulundu. Bodrum katından turşu bidonu almaya giden komşuları, Kuvancak'ın cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polis ekiplerin bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından intihar ettiği belirlenen Kuvancak'ın cesesi, detaylı inceleme için adli tıp morguna kaldırıldı.

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu

Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu
İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Turşu bidonu almak için indiği bodrumda komşusunun cesedini buldu - Haberler
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