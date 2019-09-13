Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçti

Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçti

Samsun'da jandarma ekipleri, turşu bidonları içine gizlenmiş 10 kilo kubar esrar ele geçirdi.

13.09.2019 20:25
Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçti

Samsun'da jandarma ekipleri, turşu bidonları içine gizlenmiş 10 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda R.S.'ye ait ev ve evin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede ve üç ayrı turşu bidonu içinde 10 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili R.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İHA
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