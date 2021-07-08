TurSEFF 11. yılını kutluyor

2010 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından başlatılan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF), haziran ayı itibarıyla 11. yılını tamamladı.

2010 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından başlatılan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF), haziran ayı itibarıyla 11. yılını tamamladı.

TurSEFF'ten yapılan açıklamaya göre, geçen 11 yıl zarfında içlerinde Türkiye için ilklerin de bulunduğu pek çok projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan TurSEFF, bugün itibarıyla toplamda 2 bin 100'den fazla projeye 700 milyon avroya yakın finansman sağlamış durumda.

Türkiye'de sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının sayısını artırmak ve bu yatırımları ülke çapında yaygınlaştırmak amacıyla hizmet vermekte olan TurSEFF projesi, bu alanda hem teknik destek hem de finansman sağlayan farklı iş modeliyle finans piyasasındaki diğer kredi ve leasing seçeneklerinden ayrışıyor.

TurSEFF anlaşmalı banka ve leasing kurumlarından alınan finansmanla birlikte verilen teknik destek, faydalanıcılara ücretsiz olarak veriliyor ve şimdiye kadar Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.

EBRD tarafından 26 ülkede uygulanmakta olan Sürdürülebilir Enerji Finansman Programları (SEFF), sağladıkları danışman destekli yenilikçi finansman modeliyle ülkelerin yeşil ekonomiye geçişlerinde katalizör görevi görüyor.

TurSEFF ile birlikte Türkiye'de uygulanmakta olan MidSEFF ve TuREEFF gibi diğer SEFF projeleriyle birlikte bugüne kadar toplam 2 milyar avroyu aşan finansmanın yeşil yatırımlarla buluşmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TurSEFF Proje Direktörü ve Stantec Türkiye Genel Müdürü Dr. Murat Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 11 yıl içinde Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişinde çok önemli kilometre taşlarında TurSEFF'in imzası oldu. Yenilenebilir enerji alanında hem sağlamış olduğu finansman, hem de vermiş olduğu teknik destekle yatırımcılara rehberlik eden TurSEFF, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının yeni yeni artmaya başladığı 2014 yılında adeta bir katalizör rolü oynayarak piyasadaki lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının yüzde 67'sini finanse etti. Takip eden yıllarda da bu güçlü etki devam etti. Bugün TurSEFF'in yenilenebilir enerji alanında finanse ettiği projelerin toplam kurulu gücü 600 MW'a ulaşmış durumda."

"Sektörel olarak tarım, gıda gibi sektörler de öncelikli alanlarımızdan olacak"

Sarıoğlu, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini artık herkesin günlük hayatında görüldüğünü belirtti.

Enerji verimliliği, su verimliliği, atık yönetimi ve hammadde verimliliği gibi döngüsel ekonomiye yönelik yatırımlar bundan sonraki süreçte Türkiye'nin önceliği olmak durumunda olduğunu belirten Sarıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörel olarak enerji ve su tüketimi yoğun olan ve atık sorunu oluşturan tarım, gıda gibi sektörler de öncelikli alanlarımızdan olacak. Bu alanlarda hayata geçirilmesi planlanan projelere finansman sağlamak için özel finansman çözümleri geliştirmiş durumdayız. Bu bağlamda, anlaşmalı banka ve leasing kurumlarımızla da oldukça sıkı bir iş birliği içindeyiz ve kendilerine sürekli olarak kapasite geliştirme destekleri veriyoruz. Bu çalışmalar neticesinde anlaşmalı banka ve leasing kurumlarımız yeşil kredi ürünleri ve yeşil leasing ürünlerini piyasaya çıkardılar. TurSEFF sektördeki diğer finans kurumlarına örnek teşkil edebilecek yeşil finansman modelinin oluşturulmasında çok önemli katkılar sağladı, sağlamaya da devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız