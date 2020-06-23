TurSEFF 10. yılını kutluyor Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) haziran ayı itibarıyla 10. yılını dolduruyor.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) haziran ayı itibarıyla 10. yılını dolduruyor.

TurSEFF'ten yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla toplamda 1600'den fazla projeye 650 milyon avro finansman sağladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 26 ülkede uygulanmakta olan Sürdürülebilir Enerji Finansman Programları (SEFF), sağladıkları danışman destekli yenilikçi finansman modeliyle ülkelerin yeşil ekonomiye geçişlerinde katalizör görevi görüyorlar.

TurSEFF ile birlikte Türkiye'de uygulanmakta olan MidSEFF ve TuREEFF gibi diğer SEFF projeleriyle birlikte bugüne kadar toplam 2 milyar avroyu aşan finansmanın yeşil yatırımlarla buluşmasını sağladılar.

2017'den itibaren kaynak verimliliği yatırımlarının da finanse edilmeye başlandığı TurSEFF'in 2010 - 2017'deki ilk iki fazı sadece sürdürülebilir enerji yatırımlarına yönelikti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide, özellikle de güneş enerjisi yatırımlarında atağa kalktığı bir dönem olan 2010'lu yılların başında TurSEFF, ülkenin temiz enerji dönüşümünde çok etkili bir rol oynadı.

2014 yılında Türkiye'nin lisanssız GES'te toplam kurulu gücünün yüzde 67'si, 2015 yılındaysa yüzde 61'i TurSEFF tarafından finanse edilmişti.

GES pazarının büyümesinde böylesine önemli bir katalizör görevi gören TurSEFF, bir yandan da eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek temiz enerji alanında hem reel sektörde hem de finans sektöründe kurumsal kapasitenin geliştirilmesine büyük katkı sağladı.

Türkiye'de uygulanmakta olan MidSEFF ve TuREEFF gibi diğer SEFF projeleriyle birlikte bugüne kadar toplam kurulu GES gücünün yüzde 12'si finanse edildi.

Gösterilen bu başarılı performans neticesinde TurSEFF'in kapsamı 2017 yılında genişletilerek kaynak verimliliği projeleri de TurSEFF kapsamında finanse edilmeye başlandı.

Bugün artık TurSEFF; su verimliliği, malzeme verimliliği, atık yönetimi ve sürdürülebilir enerji alanlarında yatırım yapan başta KOBİ'ler olmak üzere tüm özel sektör işletmelerine ve belediyelere finansman ve teknik destek sağlayabiliyor.

Bu bağlamda, belediye sektöründe 28 MW kurulu güce sahip 17 adet çöp gazı santrali projesi TurSEFF kapsamında değerlendirilerek 21 milyon avro değerinde finansman sağlandı. 2017 yılı itibariyle doğrudan belediye finansmanı başlamasıyla toplamda 19 milyon avro değerinde 24 adet elektrikli otobüsün alımı finanse edildi.

10 yıl içinde TurSEFF projesinin kilometre taşları şu şekilde:

"2010 - KOBI'ler için 200 milyon avroluk kredi ve teknik destekten oluşan projenin ilk fazı 5 anlaşmalı banka ile başladı; 2011 - Türkiye'nin tüm bölgelerinde kredi kullandırımı yapılmış oldu; 2013 - Mayıs itibarıyla finansmanına katkı sağlanan projelerin toplam kurulu gücü 138 MW oldu; 2013 - KOBİ'ler için 325 milyon avro kredi ve teknik destekten oluşan ikinci fazı 5 banka ile başladı; 2014 - TurSEFF kapsamında değerlendirilen projelerin toplam karbon emisyon azaltımı 1 milyon tonu aştı; 2015 - Toplam finansman 300 milyon avroyu geçti; 2016 - TurSEFF'in proje finansmanı yaptığı il sayısı 54'e ulaştı; 2016 - Yıl sonu itibariyle birincil enerji tasarrufu yıllık 400 bin TEP oldu; 2017 - TurSEFF'in üçüncü fazı 400 milyon avroluk banka ve leasing seçenekleriyle başladı. TurSEFF kapsamına belediyeler de alındı. Kaynak verimliliği yatırımları da uygun projelere eklendi; 2017 - Toplam karbon emisyon azaltımı 2 milyon tonu aştı; 2018 - Nisan ayı itibariyle TurSEFF kapsamında bin proje finanse edildi; 2019 - Toplam finansman miktarı 600 milyon avroyu geçti; 2019 - Yenilenebilir enerji kurulu gücü 500 MW'ı aştı. 2019 - Yıl sonu itibariyle birincil enerji tasarrufu yıllık 500 bin TEP oldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TurSEFF Proje Direktörü Murat Sarıoğlu, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderilmesinde KOBİ'lerin ve belediyelerin hayati bir rol oynadıklarını bildiklerini belirtti.

Sarıoğlu, "TurSEFF, başladığı 2010 yılından itibaren sürdürülebilir enerji projelerinin tabana yayılmasında ve buradaki teknik kapasitenin gelişmesinde önemli bir rol oynayarak bugüne kadar yaklaşık 1 milyar avroluk yatırımın hayata geçmesi için 650 milyon avroluk finansman sağladı. Bu çalışmalar, ilgili bölgelerdeki diğer yatırımcılar için cesaret verici birer örnek olma özelliğine de sahip." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA