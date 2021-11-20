TÜRŞAD Şanlıurfa liderliğini korudu

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1'nci Ligi'nde mücadele eden Adilcevaz Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) evinde karşılaştığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor'u 3-1 yenerek liderliğini korudu.

Bitlis'te İsmail Eren Spor Kompleksinde gerçekleştiren müsabakada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor ilk seti 25-22 alarak setlerde 1-0 öne geçti.

Ancak seyircisini desteğini de alan TÜRŞAD, 25-17, 25-17 ve son seti de 25-15 alarak maçtan 3-1 galibiyetle ayrılara liderliğini korumuş oldu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan TÜRŞAD'ın Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Bitlis tarihinde böyle bir başarıya imza attıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek destek beklediklerini söyledi.

Köstekçi, açıklamasının devamında şunları söyledi. "Kulübümüz Türkiye Voleybol 1. Ligi'nde mücadele ediyor. Geçen yıl yaşadığımız bazı sıkıntılardan kaynaklanarak play-off'ta kaybettik. Bu sene birçok anlamda daha tecrübeli olan ve hatadan ders almış olarak daha iyi bir takım kurduk. Çok iyi gidiyoruz. Geçen sene Erzin galibiyeti ile birlikte liderlik koltuğuna oturmuştuk. Bu sene de Şanlıurfa galibiyetli ile birlikte liderlik durumumuzu perçinlemiş bulunuyoruz. Bu anlamda bizi destekleyen yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Hedefimiz bu sene şampiyon olmak ve Nisan ayında kupayı Bitlis'e getirmektir" dedi. - BİTLİS