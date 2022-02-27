ADİLCEVAZ, BİTLİS (İHA) - - TÜRŞAD evinde TED Ankara Koleji'ne 3-1 mağlup oldu

BİTLİS - Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adilcevaz Türkiye Şehit Aileleri Derneği Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği TED Ankara Koleji'ne 3-1 mağlup oldu.

Bitlis merkezde bulunan İsmail Eren Spor Kompleksinde karşı karşıya gelen iki takım yoğun seyirci önünden kıyasıya mücadele etti.

Saat 14.00'te başlayan müsabakada ilk seti TÜRŞAD 25-20 kazanırken, TED Ankara Koleji 27-25 sonuçla setlerde beraberliği yakaladı.

Son iki set büyük bir mücadeleye sahne olurken TED Ankara Koleji son iki seti de 25-23'lük skorlarla tamamlayarak maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan TÜRŞAD Antrenörü Mustafa Çayır, "Maçın başlarında iyi gidiyorduk fakat ilk setten sonra bende takımımı tanıyamadım. Gönül isterdi ki burada galip gelip liderliğimizi devam ettirelim ama olmadı. Yenmekte var yenilmekte var. Rakip takımı tebrik ediyorum iyi oynadılar bizde kötü oynadık" dedi.

Bu mağlubiyetin bir yol kazası olduğunu hedeflerinde herhangi bir şaşmanın olmadığını ifade eden Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi ise sözlerine şöyle devam etti. "Bitlis'te bizim adımıza çok önemli bir maç vardı. Maça lider çıktığımız bir maçtı. Ne yazık ki maçtı kaybettik karşı takımı tebrik ediyoruz. Önümüzde üç 3 maç daha var. Amacımız play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonraki en büyük hedefimiz ilimizi en güzel şekilde Efeler Liginde temsil etmek. Buna inanıyoruz bundan önce bizim yanımda olan herkesin bundan sonra da yanımızda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.