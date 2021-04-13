TÜRSAB ve HURSAD hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
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TÜRSAB ve HURSAD hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
TÜRSAB ve HURSAD hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, TÜRSAB ve HURSAD tarafından hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlar yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını belirtti.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Birliğin seyahat acentelerinin serbest rekabetine açık olan hac kayıtlarında kontenjan paylaşımı yapmak suretiyle ilgili Kanunu ihlal ettiği ve idari para cezası uygulanması gerektiğini, Derneğin ise söz konusu Kanunu ihlal etmediğini söyledi.

Temsilci ayrıca, hac ücretlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına yatırılması uygulamasının ve acenteler tarafından sunulan teminat miktarlarının değiştirilememesinin, rekabet üzerinde olumsuz etkileri hakkında Başkanlığa görüş gönderilmesi kanaati sonucuna vardıklarını aktardı.

Şikayetçinin kimliğinin gizli olması nedeniyle oturuma ayrı katılımı sağlandı.

TÜRSAB Hukuk Müşaviri Ferhat İlker Ünsever de Birliğin kanunla kurulduğunu, her acentenin mecbur üye olduğunu, ticari bir faaliyette bulunmadığını ve müdahale etmediğini söyledi.

HURSAD adına konuşan avukat Hamdi Pınar da Dernek tarafından rekabeti kısıtlayıcı, engelleyici ya da bozucu herhangi bir fiil işlenmediğini bunun da raportörler tarafından teyit edildiğine vurgu yaptı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 28 Nisan'da açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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