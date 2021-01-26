TÜRSAB, turizm çalışanları için Sağlık Bakanı Koca'ya mektup yazdı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yönetiminin, turizm çalışanlarının aşılanması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mektup yazdığı öğrenildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yönetiminin, turizm çalışanlarının aşılanması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mektup yazdığı öğrenildi.

Sezon öncesi turizm çalışanlarının aşılanmasının Türk turizminde doping etkisi yapacağını savunan TÜRSAB'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mektup yazarak "inisiyatif almaya hazırız" dediği öğrenildi.

1 Ocak'ta gönderilen mektupta, "İzin verilmesi halinde Devlete yük olmadan aşıyı ithal edebilecekleri ve turizm çalışanlarının aşılanmasını da sektör adına koordine edebileceklerinin dile getirildiği ileri sürüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın ise TÜRSAB'ın önerisini değerlendirdiği ve Bilim Kurulu'nun görüşü alındıktan sonra bir yol haritası hazırlamayı planladığı, gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Tourism Today