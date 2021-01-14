TÜRSAB: Seyahat Acentaları Yönetmeliği'ndeki değişiklikten memnunuz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nce (TÜRSAB), Seyahat Acentaları Yönetmeliği'ndeki değişikliğe ilişkin, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile yapılan çalışmalarımız neticesinde taleplerimizin birçoğunun yerine getirildiği değişikliklerin tüm seyahat acentalarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nce (TÜRSAB), Seyahat Acentaları Yönetmeliği'ndeki değişikliğe ilişkin, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile yapılan çalışmalarımız neticesinde taleplerimizin birçoğunun yerine getirildiği değişikliklerin tüm seyahat acentalarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz. " denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, söz konusu yönetmelikte yapılan değişikliklerin TÜRSAB tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili TÜRSAB'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile birlikte çalışma yürüttüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız ile yapılan çalışmalarımız neticesinde taleplerimizin birçoğunun yerine getirildiği değişikliklerin tüm seyahat acentalarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz. Yönetmelikte seyahat acentalarının iş yerleri, online satış kanalları, denetim esasları ve zorunlu sigorta sözleşmesine ilişkin önemli değişiklikler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Öncelikle daha önce yönetmelik içerisinde tanımı bulunmayan 'online satış kanalı' kavramı Yönetmeliğe eklenmek suretiyle, bu konudaki eksiklik giderilmiştir. Böylelikle, seyahat acentalarının turizm ürünlerini pazarlama ve satışlarını yapmakta oldukları alanlar turizm mevzuatına girmiş bulunmaktadır.

Ayrıca seyahat acentasının, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı 'online satış kanalları' üzerinden gerçekleştirme zorunluluğu düzenlenmiş ve bu amaçla kullanılan 'online satış kanalları' üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Seyahat acentaları bu sitelerde ürün satışı yapamayacak ancak reklam ve ilan verebilecektir."

Açıklamada, online satış kanallarında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait olduğunun açıkça belirtilmesi gerekeceği aktarılarak, "Yönetmelikteki bir diğer önemli değişiklik ise, kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentasının bulunabileceği yönünde getirilen düzenleme. Bu düzenleme ile aynı ofis içerisinde birden fazla seyahat acentası bulunabilecek ve böylece seyahat acentalarının özellikle pandemi döneminde, işyerleri ile ilgili kira ödemesi, personel giderleri vs. gibi yükümlülüklerinin azalması sağlanmış olacaktır." denildi.

Yönetmelikle değişen hususlardan diğerinin ise üyelik aidatıyla ilgili olduğu belirtilen açıklamada, TÜRSAB üyeliğinin bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşeceği ve seyahat acentasının üyelik aidatının belgenin verildiği yıl esas alınarak belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt