TÜRSAB, salgın sonrası için yol haritası çıkarıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, salgın sonrası değişen turizm anlayışına perspektif oluşturmak ve seyahat acentelerinin 2021 yılına dair iş planlarına ışık tutmak amacıyla Amerikan Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale ile bir...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, salgın sonrası değişen turizm anlayışına perspektif oluşturmak ve seyahat acentelerinin 2021 yılına dair iş planlarına ışık tutmak amacıyla Amerikan Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale ile bir araya geldi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, turizmin dünyadaki lider kuruluşlarıyla görüşmelerine devam ediyor.

Bağlıkaya, İngiltere, Rusya ve Almanya'nın ardından USTOA Başkanı Terry Dale ile video konferans yoluyla toplantı yaptı.

Toplantıda, her iki ülke seyahat acentelerinin salgın sonrasında turizme bakış açısı ve aşılanma sürecinin başlamasıyla 2021 yılında turizmin nasıl şekilleneceği değerlendirildi.

"Pandemi sonrası 1 milyon Amerikalının Türkiye'ye gelmesini arzu ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2020 yılında 124 bin Amerikalının Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, pandemi sonrası bu rakamı 1 milyona çıkarmayı arzu ettiklerini bildirdi.

USTOA Başkanı Terry Dale ise iki ülke seyahat acenteleri arasında iş birliği için adım atmasından dolayı TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'ya teşekkür etti.

Dale, "USTOA'da Türkiye'yle olan partnerliğimiz son derece önemli. Yıllardır iş birliği yapıyoruz. Son olarak, sizinle üyelerimiz adına ABD'de bir yemek programı düzenlemiştik. Sizin 12 bin üyeniz de tur operatörlerimize temel mesajları verebilmemiz adına önemli bir rol oynadı. Bu yüzden size teşekkür ederek 2021 ve daha sonrasında Türkiye'yle çalışmaya istekli olduğumuzu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi sürecinde Türkiye'de turizm alanında alınan önlemlere ilişkin Dale, "Diğer birçok ülkeyle kıyasladığımızda turizm alanında çok daha proaktif ve açık hareket ettiniz. Türkiye gibi bir ülkenin bunun sorumluluk içinde yapılabileceğini göstermesi hepimiz için faydalı oldu." ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar, pandemide iç turizme yöneldi"

Terry Dale, 2020'de pandemiden kaynaklı seyahat kısıtlamaları ve karantina süreçleri nedeniyle üyelerinin dış pazarlar yerine iç turizme odaklandığını, yine de zorlu günler geçirdiklerini aktardı.

İç pazarda seyahatseverlere doğa turizmi odaklı 20-25 ayrı tur programı sunduklarını bildiren Dale, normal bir yıldaki seviyenin yüzde 50'nin altında iş yaptıklarını kaydetti.

Dale, "Üyelerimiz, ülke içindeki milli parklara odaklanarak Amerikalı gezginleri, Büyük Kanyon ve Yellowstone Milli Parkı gibi yerlere götürdüler. Çünkü insanlar seyahatlerinde açık alanlarda olmaya odaklandı." ifadelerini kullandı.

Nisan ayına kadar Amerikan vatandaşlarının çoğunun aşılanmış olacağını belirten Dale, dünyadaki pek çok insanın da aşı olduğunu öğrendikten sonra temmuz ayı itibarıyla güvenli bir şekilde seyahat etmeye başlanacağını öngördüklerini aktardı.

"Amerikalılar, 2020 için aldığı seyahat paketlerini 2021 ve sonrasına erteledi"

USTOA Başkanı Dale, Amerikalıların yüzde 80'inin 2020'deki rezervasyonlarını, 2021 ve gelecek yıllara ertelediğini bildirdi.

2021 yılı rezervasyonlarıyla ilgili üyelerinden aldıkları bilgileri de aktaran Dale, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin üçte biri 2021'in ilk çeyreğine, üçte ikisi ikinci çeyreğine yeni rezervasyon almış durumda. Yılın üçüncü çeyreğinde ise üyelerimizin yüzde 92'sinin yeni rezervasyon aldığını öğrendik. En azından şunu biliyoruz ki, Amerikalı gezginlerin büyük bir kesimi 2021'de seyahat etmek için şu an rezervasyon yaptırıyor.

Üyelerimizin yüzde 50'si 2021 rezervasyonları için umutlu. Ancak pek çok şey aşılanma sürecine bağlı. Bu verilerden yola çıkarak 2021 yılı, 2020'ye göre daha rahat geçecek diyebiliriz."

İleri yaş Amerikalıların kruvaziyer gemileriyle Kuşadası ve İstanbul'a geldiğini belirten Bağlıkaya'nın, "Amerikalı genç nüfusu Türkiye'ye nasıl çekebiliriz?" sorusu üzerine Dale, pandeminin seyahat alışkanlıklarını değiştirdiğine işaret etti.

Dale, "İnsanlar, pandemi sürecinde dikkatli olduğunu bildiği küçük aile ya da arkadaş gruplarıyla seyahat edince kendini güvende hissediyor. 5-6 kişilik küçük gruplar, açık havada farklı deneyimler yaşamak istiyorlar. Ürünlerinizi bu tercihe göre geliştirmek önemli. Ben Türkiye'ye ilk seyahatimi 10 yıl önce yapmıştım. Hayatımın en güzel günlerini 12 günlük o turda yaşadım. Sonrasında defalarca ülkenize geldim. Kapadokya bölgesi, gezginlerin aradığı her şeyi sunuyor. Bence ülkenizde paket haline getirebileceğiniz buna benzer yeterince bölge var." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlıkaya'nın, 2021'de USTOA delegelerini Malta'nın ardından İstanbul'a beklediklerini söylemesi üzerine Dale, delegeleriyle temmuz veya eylül aylarında Türkiye'ye gelme hazırlığı yaptıklarını aktararak davete olumlu karşılık verdi. Bağlıkaya, "2021'de bizzat sizi ve Amerikalı misafirlerimizi konuk etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol