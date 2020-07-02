TÜRSAB'ın koronavirüs raporu, dünyadan takdir kazandı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) hazırladığı "Koronavirüs (Kovid-19) Sonrası Nasıl Bir Dünya Bizi Bekliyor?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) hazırladığı "Koronavirüs (Kovid-19) Sonrası Nasıl Bir Dünya Bizi Bekliyor?" başlıklı rapora, dünyanın turizm öncülerinden tebrik ve takdir mektupları geldi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan rapor dünyanın önde gelen turizm meslek örgütlerinin beğeni ve takdirini topladı.

Bu çerçevede TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA), İsveç Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birliği (SRF), Alman Seyahat Birliği (DRV), Amerika Seyahat Danışmanları Birliği (ASTA), Hollanda Seyahat Acentaları Birliği (ANVR) ve İspanya Turizm Ajansı (TURESPANA) tarafından teşekkür mektupları iletildi.

Mektuplarda, raporun son derece faydalı bilgiler içerdiği belirtilerek üyelerle paylaşıldığı ifade edildi.

UNWTO da Bağlıkaya'ya özel bir teşekkür mektubu gönderdi.

Söz konusu mektupta, raporun turizm sektörünün toparlanması ve dünya çapındaki pandemiden daha güçlü çıkabilmesi için çok doğru bir zamanda hazırlanan mükemmel bir örnek olduğu belirtildi.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili adına kaleme alınan mektupta, "TÜRSAB tarafından hazırlanan rapor, turistlerin kendilerini güvende hissedebilmelerine yönelik yapılması gereken somut eylemlere, kayda değer bir katkıda bulunmaktadır. Mevcut zorluklarla başa çıkmaya yönelik yapıcı yaklaşımınız için takdirlerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

Mektupta, raporun UNWTO üyeleriyle paylaşıldığı da bildirildi.

Verilen bilgiye göre, TÜRSAB tarafından hazırlanan söz konusu rapor, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, turizm sektör örgütleriyle de paylaşıldı.

Raporun İngilizce versiyonu, Türkiye'de görev yapan büyükelçilere ve dünya genelindeki uluslararası turizm birliklerine de iletildi.

Raporda, dünya ekonomisi ve turizm endüstrisinin içinde bulunduğu duruma dair tespit ve değerlendirmelerin yanı sıra, önümüzdeki süreçte öne çıkacak tüketici trendlerine dair beklentilere ve markalaşma konusunda atılması gereken adımlara da yer verildi.

Kaynak: AA