Türsab Genel Sekreteri Gürcün, Didimli Acentelerle Bir Araya Geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) seçimleri öncesinde TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, TÜRSAB Didim Bölgesel yürütme kuruluyla bir araya geldi. Görüşmede Didimli acentelerin sorunları ele alındı.



D-Marin Didim'de düzenlenen toplantıya, TÜRSAB Genel Sekreteri TÜRSAB Çetin Gürcün ve Yönetim Kurulu üyeleri, TÜRSAB Didim Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Aylin Bal, yönetim kurulu ve ilçedeki seyahat acentaları temsilcileri katıldı.



Toplantıda konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Didim Bölgesel Yürütme Kurulu'nun 3,5 yıl önce oluşturulduğunu belirterek, "Didim BYK 3,5 yıldır Didim'de seyahat acentalarına hizmet veriyor. Burada Didim BYK Başkanı Aylin hanım ve beraberindeki arkadaşlar, ciddi katkılar sağlıyor. Zaman zaman TÜRSAB olarak düzenlediğimiz toplantılarımıza katılıyorlar. Didim'in Türk turizmindeki yeri de belli. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları, birlikte inşallah devam ettireceğiz" dedi.



Gürcün 2009 yılında TÜRSAB'taki görevinden ayrıldığını fakat 2013 yılında yeniden görev aldığını belirterek "Ayrıldığım sürede yine dışarıdan destek olmaya devam ettim. 2013 yılında yeninden görev aldık. Mevcut TÜRSAB başkanımız Başaran Ulusoy, şahsi becerileri yüksek, ileriye yönelik ufku açık ve sorunları bilen kişi; uzun yıllardır görevde ve TÜRSAB'ı başka bir yere taşıdı. Hem fiziki anlamda gelişti, hem de Türkiye'de turizmle ilgili kimin aklına ne gelirse veya ne sorunu olursa TÜRSAB başvurulan bir referans kurumu haline geldi" dedi.



Toplantıda TÜRSAB'a yönelik istek ve talepler Didimli seyahat acenteleri tarafından dile getirilirken, yıllardır yaşanılan sorunlar konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. - AYDIN