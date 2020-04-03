TÜRSAB'dan turizm sektörü için 8 talep Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, koronavirüs nedeniyle sektörde ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik 8 talepleri bulunduğunu belirterek, "Bizim taleplerimiz almaktan çok bu sene için vergisel konularda muaf tutulmak yönünde.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, koronavirüs nedeniyle sektörde ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik 8 talepleri bulunduğunu belirterek, "Bizim taleplerimiz almaktan çok bu sene için vergisel konularda muaf tutulmak yönünde." dedi.

Eker, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ile birlikte internetten görüntülü görüşme uygulamasıyla düzenledikleri basın toplantısında, virüsten birçok sektörün etkilendiğini ancak en çok etkilenenlerin başında turizmin geldiğini söyledi.

Seyahat acenteciliğinde ürün depolanması olmadığını vurgulayan Eker, "Biz bugünkü tur satışlarını, uçak bileti satışlarını 6 ay önceden planladık. Fakat bugün mücbir sebeplerden tüm turlarımız, kongrelerimiz, toplantılarımız ve uçak bileti satışlarımızın hepsini iptal ettik veya erteledik. Alabildiğimiz ödemeleri iade ettik. Dolayısıyla 6 aylık tüm personel masrafımız ve ürünlerimiz bir nevi boşa gitti. Şu anda da 6 ay sonrasının satışlarını yapıyoruz, dolayısıyla şu anda önümüzdeki aylara da bir satış yapamıyoruz. İşler açıldığında, inşallah bu koronavirüs bittiğinde de hemen satışlar başlamayacak, çok az seviyede olacak. Belki 5-6 ay sonra tam randımana geçeceğiz dolayısıyla biz seyahat acenteleri olarak tam 1 yılımızı kaybetmiş durumdayız." diye konuştu.

Eker, bu bağlamda taleplerine yönelik 8 madde belirlediklerini belirterek, bunları şöyle sıraladı:

"Birinci talebimiz 2020 yılında SGK ve muhtasar ödemelerinden muaf tutulmamız. Yani biz devletten bir para istemiyoruz sadece bu SGK ve muhtasarın ödenmesini bu sene için muaf tutulmasını istiyoruz. İkinci olarak bizim için çıkarılan Turizm Ajans Payının bu sene için kaldırılmasını istiyoruz. Bu zaten yeni çıkmış bir vergi ve tanıtım amaçlı yapılan bir şey dolayısıyla devletimizin önceliği değil, ikinci isteğimiz turizm ajans payının kaldırılması.

3. madde, 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteği istiyoruz ve KGF kredilerini almakta zorlanıyor acentelerimiz çünkü kimisinin vergi ve SGK borcu var. Dolayısıyla bu kredi kullanımlarında da bir kolaylık gösterilmesini istiyoruz. Aksi taktirde krediler üyelerimiz için bir can suyu olmuyor.

Bir diğer madde, bizler tur operatörleri ve seyahat acenteleri olarak gelecek turlarımız için hava yollarına ve otellere ciddi ön ödemeler yaptık. Hava yolları, '2 aydan önce ödeme yapamayacağız' diyor. Oteller diyor ki 'Biz paralarımızı bakım ve onarıma harcadık, iade edemeyeceğiz' diyorlar. Dolayısıyla bizim acentecilerin sermayesi tedarikçilerimize geçmiş durumda. Dolayısıyla bunların geri ödenmesi konusunda bir destek bekliyoruz.

Başka bir madde, 2020 yılında konaklama ve turizm taşımacılığında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz.

6. madde, personelimizi kaybetmek istemiyoruz. Bu nitelikli iş gücünün kaybedilmemesi için KOSGEB ve İŞKUR'un zaten personel destekleri var. Bunların kapsamı biraz daha genişletilerek üyelerimiz bunlardan faydalanabilir dolayısıyla hem üyelerimiz hem de istihdam anlamında bir sıkıntı olmaz.

Başka bir madde, bizim en büyük giderlerimizden biri kira giderleri. En azından kiraların stopajları kaldırılsın veya yüzde 51 kira desteği alabilsin üyelerimiz. Bu konuda üyelerimizden önemli bir talep var.

Son madde, bizim çok sayıda transfer firması üyemiz var. Yine onların da talebi 2020 yılında motorlu taşıt vergilerinin alınmaması. Bizim taleplerimiz almaktan çok bu sene için vergisel konularda muaf tutulmak yönünde."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da yaşanan süreç öncesinde yaklaşık 2 yıldır Bursa'yı turizm alanında öne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalarla belli coğrafyalarda Bursa'nın öne çıkmaya başladığını ifade eden Saraçoğlu, "Eminim ki bu kriz sonrasında tekrar önceden verilen emekler yerini bulacaktır. Ramazan Bayramı ile birlikte turizm sezonunun tekrar açılması hedefleniyor. Bu süreç içerisinde virüsün tamamen temizlenmesi daha sonraki aşamada da diğer ülkelerde hastalığın seyri göz önünde bulundurularak hangi ülkeden turist kabul edeceğimize dair kararlar verilecek." dedi.

TÜRSAB olarak Güney Marmara'da da bir kriz masası oluşturduklarını anlatan Saraçoğlu, acente ve turizmcilerin sorunlarını değerlendirip çözmek amacıyla oluşturulan masanın gelecek hafta hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA