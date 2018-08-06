Türsab'dan 'Turizm Fuarı'na Tam Destek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan '9'uncu Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'na tam destek verdiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, 27-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 9'uncu Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı çalışmaları kapsamında Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ile birlikte TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı ziyaret ettiklerini ifade ederek, "TÜRSAB Genel Başkanı Bağlıkaya'yı da fuarımıza davet ettik. Ayrıca acentelerinde fuarımıza katılım sağlaması için kendilerinden ricada bulunduk. Eminiz ki bu fuarla Van'ımız daha da tanınacak ve turist çekecektir. Tur operatörlerin ilimize yapacakları turlarla yerli ve yabancı turistlerin gelişi artacak ve Van'ımızın ne kadar güzel ve yaşanabilir bir şehir olduğu anlaşılacaktır. Görüşmemiz çok olumlu geçti. Başkanımız elinden geldiğinden fazlasını yapacağını söyledi. Fuarımıza çok olumlu baktı" dedi.

Fuar çalışmaları kapsamında ileriki günlerde İran'a ziyaretlerinin olacağını dile getirer Aktuğ, "Hoy, Tebriz, Erdebil, Tehran ve Urumiye'yi kapsayan seyahatimizde İranlı turizm bileşenlerini fuara davet edeceğiz. İnanıyorum ki bu ziyaretimiz Van'ın tanıtımına katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise bölgede son yıllarda ortaya çıkan turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve iç turizmin canlanmasının ele alınacağı fuarda, turizm sektörünün 2018 yılı değerlendirilmesinin yapılacağını söyledi. 2019 yılı programlarının da açıklanacağını dile getiren Güler, "İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Katar alım heyeti ve yurt içinden getirilecek acente ve tur operatörler ile verimli buluşmalar sağlanacaktır" dedi.

Ortadoğu ve Asya ülke pazarlarına olan yakınlığı itibari ile Doğu Anadolu turizm ve Seyahat Fuarının gün geçtikçe büyüdüğünü ve önemini hissettirdiğini belirten Güler, "TURSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya ile çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerini fuarımıza davet etik ve ülkemizdeki önemli acente ve tur operatörlerinin fuara katılımları noktasında destek istedik. Başkanımız hemen girişimde bulunmuş ve gereğini yapacağını söylemiştir. Fuarlara olan yakın ilgisi ve bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine müteşekkiriz" diye konuştu. - VAN