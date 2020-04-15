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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Türkiye, Rusya, Ekonomi

TÜRSAB'dan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a mektup

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak, sektörümüzün karşılaştığı zorlukları hafifletmek adına, tüm dünyadan meslektaşlarımız ve paydaşlarımızla iş birliği yapmaya her zaman hazırız ve tüm potansiyel alanlarda fikir ve...

15.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:34
TÜRSAB'dan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a mektup

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak, sektörümüzün karşılaştığı zorlukları hafifletmek adına, tüm dünyadan meslektaşlarımız ve paydaşlarımızla iş birliği yapmaya her zaman hazırız ve tüm potansiyel alanlarda fikir ve bilgi alışverişine açığız." ifadelerini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB, koronavirüs salgını sonrasında ülke turizmini hızla canlandırmak için çalışmaya devam ediyor.

2019 yılında 7 milyonun üzerinde rekor sayıdaki Rus turist, tatil için Türkiye'yi tercih etmişti. TÜRSAB, turizm ana pazarlarından olan Rusya'yı bu süreçte unutmadı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a koronavirüs salgını sürecinde ve sonrasında birlik ve beraberlik mesajı içeren, iki ülke arasında turizmin bir an evvel toparlanması umudunu dile getiren bir mektup gönderdi.

Bağlıkaya, mektupta Rus hükümetinin pandemiye karşı aldığı mücadelede attığı adımları desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Rus dostlarımızla yürekten dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Yaşamlarımızda karmaşık bir tehdit yaratmasının yanı sıra salgın, ülke ekonomilerinde de büyük tahribatlar yaratan bir dalgalanma etkisine neden olmaktadır. Sektörümüz için böylesine çalkantılı ve şiddetli bir kriz döneminde, tam dayanışma ve birlik içinde hareket etmek hayati önem arz etmektedir. Bu bağlamda turizm sektörü, her zaman küresel barışın savunucusu ve koruyucusu olmuştur. Doğası gereği turizm, kültürleri birleştiren, dayanışma sağlayan, kardeşliği besleyen, çatışmalara ve krizlere karşı kararlı bir şekilde duran ve en önemlisi insan ruhunda doğuştan var olan azmi teşvik eden, birleştirici bir güçtür.

Küresel birlik, dayanışma, iş birliği ve azmin, mevcut kargaşanın üstesinden gelmemizde kilit rol oynayacağına ve uluslarımızın bu zamanlardan kuvvetlenerek çıkacağına dair umut ve inancımız sonsuzdur. Bu çerçevede, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) olarak, sektörümüzün karşılaştığı zorlukları hafifletmek adına, tüm dünyadan meslektaşlarımız ve paydaşlarımızla iş birliği yapmaya her zaman hazır olduğumuzu ve tüm potansiyel alanlarda fikir ve bilgi alışverişine açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz."

Bağlıkaya, turizmin, 7'sinden 70'ine, toplumun bütün kesimlerine umut, barış ve güven duygusu aşılayarak pek çok krizin üstesinden gelebilmeyi mümkün kıldığını aktararak, "Sektörümüzün geçmiş dönemlerde de karşılaştığı her zorlukta gösterdiğimiz birlik, dayanışma ve azim; sıkıntılı dönemlerde mücadele etme ve dayanma gücümüzü pekiştirmektedir. Bu salgının pençesinden kurtularak, dünyamız ve sektörümüzün bu tehdidi de atlatacağı günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her iki ülke de iş birliğini ilerletmeye kararlı"

Konuya ilişkin bir medya kuruluşuna değerlendirmede bulunan Büyükelçi Yerhov ise TÜRSAB'ın mektubundan duyduğu memnuniyeti belirterek, pandeminin dünya turizmine büyük darbe vurduğunu kaydetti.

Yerhov, "Bu günlerde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB), en kısa zamanda pandeminin üstesinden gelineceği ve her şeyin normale döneceği umudunun dile getirildiği bir mektup aldım. Bu yöndeki umutları paylaşıyorum. Rusya da buna aynı şekilde ilgi duyuyor. Burada söylendiği üzere 'koronavirüs bizden daha güçlü değildir.' Sonuç olarak, her iki ülke de turizm sektöründe bu kadar çok ihtiyaç duyduğu iş birliğini ilerletmeye kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB'dan ülke turizmi için tüm dünyaya birlik mesajı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sadece Rusya'ya değil Türkiye'de görev yapan 101 ülkenin büyükelçi ve başkonsolosları ile Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Dünya Ticaret ve Turizm Konseyi (WTTC), Avrupa Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları Birliği (ECTAA) ve diğer yabancı seyahat acenteleri birliklerine pandemi süreci ve sonrasına birlik, beraberlik ve temennileri içeren mektup gönderdi.

Kaynak: AA

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