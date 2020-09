TÜRSAB'DAN KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE KONGRE VE FUARLAR 'YAPILABİLİR' ÇAĞRISI -1 TÜRSAB'DAN KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE KONGRE VE FUARLAR 'YAPILABİLİR' ÇAĞRISI-1 Koronavirüs döneminde toplantı, kongre ve organizasyonların durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan toplantıda konuşan TÜRSAB M.I.C.

Koronavirüs döneminde toplantı, kongre ve organizasyonların durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan toplantıda konuşan TÜRSAB M.I.C.E İhtisas Başkanı Hüseyin Kurt, "başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz, ilgili STK ve bürokratlara bazı önlemlerle toplantı, kongre ve organizasyon yapmak mümkündür çağrısını yapmalarını istiyoruz" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), yeni dönemde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bugününü ve geleceğini konuşmak amacıyla toplantılar, teşvikler, konferanslar, sergiler sektöründen 16 dernek temsilcisi ve turizm sektörü paydaşlarıyla Şişli'deki bir otelde toplandı. Programa, TÜRSAB M.I.C.E.(Toplantılar, Teşvikler, Konferanslar, Sergiler) İhtisas Başkanı Hüseyin Kurt, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, Türkiye Otelciler Birliği(TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Covid-19 ve M.I.C.E sektörü 'Günümüz ve Gelecek" başlıklı bir konferans ve 'Yeni dönem, yeni bakış" başlıklı bir de panelin gerçekleştiği programda örnek teşkil etmesi için organizasyon öncesi yapılan hazırlıklar ve alınan önlemlerin anlatıldığı bir film izletildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, toplantılarda alınması gereken sağlık tedbirleri ve önlemleri hakkında bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANI VE SAĞLIK BAKANINA SEKTÖR ÇAĞRISI

Programda açılış konuşması yapan TÜRSAB M.I.C.E İhtisas Başkanı Hüseyin Kurt, 'Kapsamlı bir aşı ve tedavi bulunana dek bununla yaşıyor ve yaşamaya çalışıyor olacağımız, hepimizin malumudur. Biz turizmciler olarak insan sağlığı ve yaşamın ötesinde daha önemli bir şey olmayacağının bilincindeyiz. Yaptığımız her işte önce insan, önce insan memnuniyeti hedefi ile yola çıkıyoruz. Tam da bu noktada 1 Haziran itibarıyla hayatımızda yeni bir dönem başladı. Bu dönem tedbir ve önlemlerle hayatımıza devam edeceğimiz bir dönemdir. Bu dönemde havayolları, kuaförler, AVM'ler başta olmak üzere neredeyse tüm sektörler faaliyetine başladı. Sektörümüzde resmi bir kapatma olmamakla birlikte yapılan açıklama ve beyanlar, sektörümüzü gerek müşteri, gerek sektör nezdinde maalesef kapalı gibi göstermektedir. Bu bağlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz, ilgili STK ve bürokratlara bazı önlemlerle toplantı, kongre ve organizasyon yapmak mümkündür çağrısını yapmalarını istiyoruz. Bu ifade sektörde hızlıca karşılık bulacak, hayatın doğal akışında normalleşmeye katkı sağlayacak, ülkemizin bu sürecin yönetilmesindeki başarısı ve özgüvenini de tüm dünyaya ilan edecektir. Pandemi kaynaklı krizle dünyada M.I.C.E turizminin yapılamadığı ve bu anlamda dünyadaki tüm ülkelerin eşitlendiği hepimizin malumudur. İyi bir pazarlama ekip ve çalışma ile birlikte başta İstanbul olmak üzere, diğer tüm destinasyonlarımızı, dünyanın uluslararası kongre, toplantı, etkinlik merkezi haline getirmek ana hedefimizdir" şeklinde konuştu.

'BUGÜN ÖRNEK BİR TOPLANTI YAPTIK"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker ise, 'Tabii ki bu toplantıları yapmamızda bir risk var. Ama bir yanda ekonomi ve sektörümüz de çok önemli. Üyelerimize sahip çıkmamız lazım, sektörümüz zor durumda. Ama biz her şeye rağmen toplantılar yapalım demiyoruz. Sağlığımız her şeyden önemli. Birazdan Ateş Kara ve Necmettin Ünal hocam bu toplantının risklerinden de bahsedecekler. Biz bu iki zorluk arasında bir denge bulmak istiyoruz. Yani bu dengeyi sağlayabilirsek, başarılı oluruz. Kovidin ne zaman biteceği belli değil. veya yeni salgınlar da çıkabilir. Dolayısıyla biz bugün örnek bir toplantı yaptık. Eksiklerimiz var ise onları da duymak istiyoruz. Bir yerden başlamamız lazım. Güvenlik, sağlık önlemlerinde de tüm meslektaşlarımız çok ince ayrıntılara dikkat ederek çalışacaklardır. Dolayısıyla bizlere güvenilmesini istiyoruz. Bu toplantılar yasak mı değil mi diye bir belirsizlik var. Bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan programa telefon ile bağlanan ve sağlıklı toplantı kriterleri konusunda konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'Biz eğer kuralları hizmet verdiğimiz alanda, beraber bulunduğumuz alanın tamamında uygularsak ve maskeye dikkat edersek, ayrıca maskeyi çıkartma zorunluluğumuzun olduğu yerlerde de mesafeye dikkat edersek, bu işin aslında önlemini almış oluruz" dedi.

