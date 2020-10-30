TÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı
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TÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı

30.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:00
TÜRSAB'dan İzmir depreminin yaralarını sarmak için destek çağrısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), merkez üssü İzmir Seferihisar olan depremin ardından bölgede yaraları sarmak amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın koordinasyonunda, turizm paydaşlarının el ele vereceği bir destek kampanyası başlattı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), merkez üssü İzmir Seferihisar olan depremin ardından bölgede yaraları sarmak amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın koordinasyonunda, turizm paydaşlarının el ele vereceği bir destek kampanyası başlattı.

TÜRSAB açıklamasında, kampanyanın, yaşanan üzücü afet sebebiyle evlerini kaybeden vatandaşların konaklayabilmesi adına hizmet verecek olan bir destek hareketi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşabilmek temennisiyle, TÜRSAB olarak bütün paydaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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