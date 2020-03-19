SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› TÜRSAB'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi Açıklaması - Ekonomi
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Koronavirüs, Ekonomi

TÜRSAB'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketinin bu sıkıntılı süreçte turizm sektörünün nefes almasını sağlayarak, sektörün tüm bileşenlerine güç ve moral veren...

19.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:14
TÜRSAB'dan

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketinin bu sıkıntılı süreçte turizm sektörünün nefes almasını sağlayarak, sektörün tüm bileşenlerine güç ve moral veren çok önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, Türkiye ve tüm dünyada hastalıkla mücadele eden insanlara acil şifalar diliyoruz. Dünyayı etkisi altına alan salgınla olan ulusal mücadelemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların aldığı tedbirler ve özverili çalışmalarla etkin bir şekilde yürütülmekte olup, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketi, bu sıkıntılı süreçte turizm sektörünün nefes almasını sağlayarak, sektörün tüm bileşenlerine güç ve moral veren çok önemli bir adım olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Seyahat acenteleri olarak önceliklerinin salgınla etkin bir şekilde mücadele edilerek insan sağlığının korunması olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sektörümüzün en temel misyonu insanların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için en iyi hizmeti sağlamaktır. Yerli ve yabancı misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği için koronavirüs salgını ile olan mücadelede devletimizce alınan tüm önlemlerin arkasında olduğumuzu belirtir, sağlık alanında alınan tüm önlemleri takdir ve teşekkürle karşıladığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

Koronavirüs salgını, insan hayatı ve sağlığı üzerindeki elim etkilerinin sonucu olarak, küresel ticaret ve dünya ekonomisini de ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle turizm endüstrisi, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelmekte. Türk turizmi, ülke ekonomisine sağladığı 34,5 milyar dolarlık döviz girdisi ile ülkemizin en stratejik sektörüdür. Dolaylı ve dolaysız olarak 54 sektöre katkı sağlayan turizm, ülkemizdeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 9'unu oluşturmaktadır. Turizm sektörünün bu süreçten en az zararla çıkması ve sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili bakanlıklarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde taleplerimiz iletilmiş, bu taleplerimizin önemli bir kısmına açıklanan destek paketinde değinildiği memnuniyetle görülmüştür."

Olağanüstü durumun devam ediyor olmasının seyahat acentelerinin faaliyet sürdürülebilirliği üzerinde önemli baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, faaliyetlerin finansal açıdan da durma noktasına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, acentelerin açıklanan destek paketine ilişkin yapılacak düzenlemelerdeki beklentilerine şu şekilde yer verildi:

"Seyahat acentesi kavramına atfın vurgulanması, destek unsurlarının seyahat acentelerinin yapısı göz önüne alınarak uygulanması için gerekli önlemlerin alınması, alınan önlemlere ek olarak bankacılık kayıtlarına ilişkin sicil affı getirilmesi, turizm kara yolu taşımacılığında da KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmesi, seyahat acentelerine uzun vadeli, kolay erişilebilir kredi olanaklarının sağlanması ve çalışanın korunması ve yetişmiş insan gücünü kaybetmemek amacıyla sene sonuna kadar istihdam desteği sağlanması, TTGA'dan kaynaklı turizm payı ödemelerinin 2020 sonuna kadar alınmaması, hava yolları, seyahat acenteleri ve tüketiciler arasındaki sorunların adil çözümü için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesi hususlarının dikkate alınması sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Sektör temsilcileri olarak salgının etkilerinin yönetilme sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için her türlü koruyucu tedbiri almaya devam edeceğiz. Devletimiz ve milletimizin desteğiyle bu dönemi el birliği ile atlattıktan sonra turizm sektörümüzü ve ekonomimizi canlandırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki, ülkemiz ve sektörümüz sağlık ve başarı dolu günlerine en kısa zamanda tekrar kavuşacaktır."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Ekonomi
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak yanıt verdi Ekonomi
Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak yanıt verdi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Bir otomotiv devi daha korona nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor Ekonomi
Bir otomotiv devi daha korona nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi Ekonomi
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi
Koronavirüs Türkiye'de hayatı durdurdu! 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'de hayatı durdurdu! 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Yalın Sinan Akçıl Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Tamer Tuna Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Futbol Almanya Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: TÜRSAB'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:22:17. #1.15#
title