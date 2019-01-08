Türsab Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin Açıklaması

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanlığı Kemerli acenteciler ile bir araya geldi. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde buluşan acenteciler gündeme dair görüş alışverişinde bulundular. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin,"Artan turist sayısının saha da artacağını düşünürken, bunun gelire de daha çok yansıması anlamında çalışmamız gerektiğini de biliyoruz."dedi.

Turizm taşımacılığı konusunda yaşanan sıkıntılar

Toplantıda, son dönem Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin acentecilerin yaşadıkları sorunlar gündeme alınırken, konu ile ilgili mevzuat ve belgelendirme sorununun çözümü üzerine fikir alışverişinde bulunuldu ve Seyahat Acentelerinin "Turizm Taşımacılığı" konusunda yaşadığı sıkıntılar not alınarak yetkili birimlere gönderilmesi kararlaştırıldı.

2019 iyi bir sezon olacak

Kemer'den 40 acentecinin katıldığı toplantıda, 2019 yılı için düşünceler ve öneriler de alınarak, toplantıların kısa süreli dönemlerde aynı bölgede tekrarlanması gündeme alındı. 2019 sezonunun iyi bir sezon olacağı ve rekor rakamlarda turist sayısına ulaşılmasının beklendiğini dile getiren TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, "2019 yılının oldukça iyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Gelen turist sayısının saha da artacağını düşünürken, bunun gelire de daha çok yansıması anlamında çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu anlamda bölgemizde ve Kemer'de tur satış rakamlarının yükseltilmesi ve belli bir standarda getirilmesi için de tüm arkadaşlar ile görüş birliğine varmış durumdayız. Kemer'deki hedefimiz hem kaliteyi hem de satış rakamlarını arttırmak olacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA