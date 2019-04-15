Türsab Batı Antalya Bölge Başkanı Peçin'den Turizmin Geliştirilmesi Mesajı

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Peçin, "Geniş toplantılar yaparak bölgemizde turizmin gelişmesi adına el birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

TÜRSAB Batı Antalya Temsilciliği, Başkan Rıza Perçin ve Kemer Bölge Sorumluları ile birlikte, Kemer'in yeni dönem Belediye Başkanı olan Necati Topaloğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarete Başkan Rıza Perçin'in yanı sıra Kemer Bölge sorumluları Kındıl Turizm Sahibi Mehmet Akbaba ve Oflaz Turizmin sahibi Ozan Güven'de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Necati Topaloğlu, TÜRSAB ile her zaman ikili işbirliği içerisinde olacaklarını aktararak, "Bu ziyaret bizi oldukça memnun etmiştir. Türkiye Seyehat acenteleri ile birlikte, bölgemizdeki diğer Turizm Dernek ve kuruluşlar ile birlikte, bölgemizde turizmi nasıl geliştireceksek her türlü onlardan bilgi alacağız ve gereken desteğimizi vereceğiz. İlerideki günlerde daha sık bir araya geleceğiz. İyi bir sezon geçirmemiz dileğiyle çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"El birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz"

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Peçin de yaptığı açıklamasında, bölgede yeni seçilen Belediye Başkanlarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, Kemer'in yeni Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na başarı dileklerini ifade etti. Perçin, "Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine geldik. Kendisi bizleri misafir etti çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde her zaman bizler ile olacağını ve destek vereceğini söyledi. Bizimde en büyük isteğimiz bu. İnşallah ileride daha geniş toplantılar yaparak bölgemizde turizmin gelişmesi adına el birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" mesajını verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA