Türsab Başkanı Ulusoy: Hükümetten Destek Bekliyoruz

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, hükümetten destek beklediklerini belirterek, "Sektör yoruldu ama dayanıklılığını da gösterdi. Hükümetin anlayış göstermesini istiyoruz. SSK ve vergilerde indirim ve zamana yayılmasını istiyoruz" diye konuştu.



TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, Nevşehir'de seyahat acenteleri yöneticileri ile bir araya geldi. TÜRSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu'nun (BYK) organize ettiği toplantıya Nevşehir'deki acentecilerin yanı sıra Kayseri, Aksaray ve Niğde'deki acenteciler de katıldı. Burada acentecilerin sorunlarını dinleyen TÜRSAB Başkanı Ulusoy, Türkiye'nin 2016 yılında ciddi bir türbülanstan geçtiğini belirterek, "Ufak tefek yaralarla atlattık. 2017 yılında toparlandık ve 2016 verilerini aştık. 2015 yılını yakalamamız için 2018 yılında çok çalışmamız lazım" dedi. Turizm sektörünün Türkiye'nin önemli bir sektörü olduğuna vurgu yapan Ulusoy, şöyle konuştu:



"Turizm uzun ve bitmeyen bir maratondur. Hizmeti de bitiremezsin, kaliteyi de indiremezsin. Dolayısıyla bu maratona yorulmadan devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Turizmci nerde insan yaşıyorsa gözünü oraya dikmeli. Bizim için pazarın yeri, mekanı değil, gelen önemli. dolayısıyla her pazarda olmaya çalışıyoruz."



'TURİSTİN SİYASI BEYAZI OLMAZ'



Turistte ayrım yapılmasının hata olduğunu kaydeden Ulusoy, "Turistin Arap'ı, siyahı, beyazı olmaz. Turist turisttir. Giydiği kıyafete, teninin rengine göre ayıramazsın. Biz Ortadoğu olarak ele alıyoruz. Ortadoğu'dan da gelenler çoğalıyor. Ortadoğu'nun gelebileceği en rahat ülke Türkiye'dir. Hem aile yapısı bakımından hem rahatlık bakımdan hem de dinsel mekanlar bakımından Orta Doğu'nun geleceği en rahat ülke Türkiye'dir" dedi.



'SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ TERÖRE KURBAN GİTMEMELİ'



Seyahat özgürlüğünün teröre kurban gitmemesi gerektiğini ifade eden Ulusoy, şöyle konuştu: "Dünyada konjonktürel bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu sıkıntı atlatılmaya çalışılıyor. Uluslar arası seyahat etme özgürlüğünü ortadan kaldıran teröre karşı mücadele var. Türkiye mücadele veriyor. Bir tarafta terörle mücadele bir taraftan turizm kolay değil. TÜRSAB Kapadokya BYK Başkanı Coşkun Kırtıl da Kapadokya'nın dünyanın gözbebeği olduğunu belirterek, "Sloganımız Kapadokya, hedefimiz Kapadokya, birleştiğimiz yer Kapadokya. Kapadokya'ya sahip çıkmalıyız." - Nevşehir