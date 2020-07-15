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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: "Rusya'yla uçuşların başlaması çok önemli bir adım"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirmesine ilişkin, "Bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve sektörümüz açısından da beklediğimiz...

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:
15.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:26

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirmesine ilişkin, "Bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve sektörümüz açısından da beklediğimiz müjde niteliğinde bir karardır." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile uçuşların başlatılacak olmasının çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kararın sektör açısından beklenilen müjde niteliğinde olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Ülkemizin en çok turist ağırladığı pazar olan Rusya, sektörümüz açısından stratejik bir önem taşımakta, başta Akdeniz ve Ege bölgelerimiz olmak üzere ülke turizmimizin gelişimi açısından lokomotif görevi görmektedir.

Rus misafirlerimizi bugüne kadar olduğu gibi yine ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacak; keyifle ve güzel anılarla dönmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte, AB ülkelerinin de bir an önce ülkemize olan seyahatleri başlatacaklarına inanıyor, TÜRSAB olarak ülke turizmimiz ve ekonomisi için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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