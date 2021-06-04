NEVŞEHİR TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: HAZİRANDAN SONRA DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ
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NEVŞEHİR TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: HAZİRANDAN SONRA DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonuyla ilgili, "Aşılanma işlerini haziran sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Dolayısıyla haziran ayından sonra daha iyi bir sezon bekliyoruz" dedi.

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonuyla ilgili, "Aşılanma işlerini haziran sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Dolayısıyla haziran ayından sonra daha iyi bir sezon bekliyoruz" dedi.

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayına katılan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kapadokya'nın önemine değinen Bağlıkaya, "Kapadokya bölge olarak aslında tüm dünyanın tanıdığı ve bildiği önemli bir destinasyon merkezi. Kapadokya gibi destinasyonlar tanıtmadan ziyade sık sık hatırlatma gerektiren destinasyonlar. Kapadokya'yı sık sık hatırlatmamız gerekiyor. Biz de bu sürece katkıda bulunacağız. Bundan sonraki süreçte Kapadokya'yı bilmeyenler için tanıtmak için çaba göstereceğiz. Kapadokya'yı hem yerli hem de yabancı turistler açısından görmeyen kalmasın düşüncesindeyiz" diye konuştu.

'PANDEMİDE SEKTÖRÜN ARTIK DAHA DENEYİMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Yaz ayında iyi bir dönem geçirmeyi umut ettiklerini belirten Bağlıkaya, "Birçok sektörde olduğu gibi turizmde de her şey aşılanma ile doğru orantılı. Aşılanma işlerini haziran sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Dolayısıyla haziran ayından sonra daha iyi bir sezon bekliyoruz. 2019 yılını yakalamamız mümkün olmayacak ama 2020'den biraz daha iyi bir sezon bekliyoruz. Neden öyle bir beklenti içerisindeyiz? Sezon geç de açılsa artık ekim- kasım ayına kadar uzayacağını düşünüyoruz. Pandemide sektörün de bu dönemde artık çok daha tecrübeli ve deneyimli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla sınır kısıtlamalarının kalktığı andan itibaren tam kapasite olarak turizm hareketliliğinin başlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: HAZİRANDAN SONRA DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ
NEVŞEHİR TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: HAZİRANDAN SONRA DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ
NEVŞEHİR TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: HAZİRANDAN SONRA DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ
NEVŞEHİR TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: HAZİRANDAN SONRA DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ
NEVŞEHİR TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: HAZİRANDAN SONRA DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ
NEVŞEHİR TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: HAZİRANDAN SONRA DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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