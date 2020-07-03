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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "2021'i hedefleyip maça hazırlanmak lazım"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünya turizm sektörü için 2020'nin "kayıp yıl" olduğunu belirterek, "2021'i hedefleyip, pazarlama çalışmalarını yoğunlaştırıp maça hazırlanmak lazım. Uluslararası turizm pazarında 2021'de çok önemli bir mücadele olacak.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya:
03.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:36

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünya turizm sektörü için 2020'nin "kayıp yıl" olduğunu belirterek, "2021'i hedefleyip, pazarlama çalışmalarını yoğunlaştırıp maça hazırlanmak lazım. Uluslararası turizm pazarında 2021'de çok önemli bir mücadele olacak." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine, Avrupa Birliği'nin (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamasının kaldırılması için aldığı tavsiye kararında yer verilen listede Türkiye'nin bulunmamasını değerlendirdi.

Bu kararın haksız bir karar olduğunu dile getiren Bağlıkaya, seyahat yasağının kalktığı ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin salgınla mücadalede çok daha önde olduğuna dikkati çekti.

Bağlıkaya, Türkiye'deki uygulamaların dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Diğer ülkelerle mukayese edildiğinde Türkiye'de her şey çok daha fazla tedbirli ve hijyen kurallarına dikkat edilerek devam ediyor. Ben en kısa sürede bu kararın düzeleceğine inanıyorum. Zaten bu kararın herhangi bir hijyen kaygısıyla alınmadığı çok net ortada. Ekonomik kaygıları var. Almanya sonuç itibarıyla Avrupa'nın lideri. Almanya ne yapıyorsa diğer ülkeler de onu yapıyor. Ekonomik sıkıntıların da yükünü Almanya çektiği için. Dolayısıyla Almanya'nın Avrupa içinde seyahat edilmesini teşvik etmesi son derece anlaşılabilir. Eylül ayına kadar böyle devam edeceklerini düşünüyorum. Okul tatilleri bittikten sonra diğer ülkeleri açacaklarını düşünüyorum. İnşallah ondan önce de açmalarını sağlayacak bir iletişim kurulur. Kurulmazsa da eylül ayından itibaren bu karardan geri dönüleceğini tahmin ediyorum."

"Asıl maç 2021'de"

İngiltere'nin de 6 Temmuz'da karar vereceğini belirten Bağlıkaya, bu ülkenin insanlarının yasak olmamasına rağmen seyahat etmediğini dile getirdi.

Bağlıkaya, "İnsanların seyahat etme motivasyonu yok. Her yer açıldı. Mesela Yunanistan'a giden yok. Seyahat kaygısı varsa kimseyi zorlayamazsınız. Herkes ülkesinin içinde bu dönemi geçirecek gibi görünüyor. Tabii ki içerde tatil imkanı olmayan ülkeler var. Onlar da illa ki yurt dışına seyahat edeceklerdir. Ancak genellikle kendi ülkelerinde seyahat edecekler tıpkı Türkiye'de olduğu gibi." dedi.

2020'de yaşanabilecek olumsuzluklar 2021'i etkileyeceği için çok dikkatli hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"2020 zaten kayıp yıl olarak istatistiklere geçecek. Bundan sonra eylül ayından itibaren açılsa da çok önemli bir kayıpla bitirmiş olacağız. Dolayısıyla 2021'i hedefleyip, gelecek yıl için pazarlama çalışmalarını yoğunlaştırıp maça hazırlanmak lazım. Maç 2021'de. 2020 herkes için kayıp ama uluslararası turizm pazarında 2021'de çok önemli bir mücadele olacak. Türkiye'nin de hazır ve güçlü olması lazım. Bugünden itibaren 2021 pazarlamalarına çok ciddi hazırlanılması taraftarıyım. Türkiye'ye operasyon yapan tur operatörlerinin kesinlikle pazarlama fonlaması anlamında desteklenmesi lazım. Aksi taktirde 2021 de bizim için kayıp olur."

Kaynak: AA

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