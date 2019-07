TUROYD, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki otelcilerle buluştu

TUROYD Genel Başkanı Ali Can Aksu:

"Diyarbakır'ın Antalya'dan eksiği sadece denizi yok"

DİYARBAKIR - Türkiye'nin 81 ilinden bine yakın otel yöneticisi ile örgütlenen TUROYD Yönetim Kurulu, Diyarbakır'da bölgenin önde gelen otellerinin genel müdürleri ile buluştu.

Türkiye'nin 81 ilinden bine yakın otel yöneticisi ile örgütlenen TUROYD Yönetim Kurulu, Diyarbakır'da bölgenin önde gelen otellerinin genel müdürleri ile Plaza Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Duman'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıya TUROYD Genel Başkanı Ali Can Aksu, TUROYD Güneydoğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Kadir Varçın, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Siirt ve Adıyaman'da bulunan otel yöneticileri katıldı.

Toplantıda turizmde istihdam, genel durum, personel eğitimi, doluluk oranı ve Diyarbakır'ın turizmdeki yeri ile ilgili projeler ve genel sorunlar ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TUROYD Genel Başkanı Ali Can Aksu, Güneydoğu Anadolu Projesi adı altında bir bölgesel destinasyon çalışması yapmak zorunda olduklarını söyledi. Aksu, "Bütün bölgeyi kapsayacak, hatta bir aya geldiği zaman bir aya 7 gün ve 8 günlük tatil olanağı sunacağımız ve keşif edilmemiş cennetleri gösterebileceğimiz bir destinasyon yönetimi yapmamız gerekiyor. Bunu EMİT Fuarı'nda ya da Yenikapı'da yapacağımız yerlerde çözme şansımız yok. Bunu oturup bölgede bir turizm koordinasyon merkezi kurarak çözmemiz gerekiyor. Çünkü ben dün akşam Diyarbakır'ı tekrar gezdiğim zaman 2 sene ile bugünkü arasında dünya kadar fark var. Antalya'dan sadece denizi eksik. Muhteşem bir şehirleşme olmuş. Büyülendim ve bunun için büyülenmemek mümkün değil" dedi.

"Biz kadını ve kadın istihdamını çok önemsiyoruz"

Otelcilikte ciddi yatırımların olduğunu belirten Aksu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da otelcilikte ciddi yatırımlar var. Dolayısıyla bunun için hep beraber el ele ve omuz omuza vermemiz lazım. Biz Turizm Otelciler Derneği olarak elimizden gelen bütün desteği sağlarız. Bizim aramızda şuanda dünya mutfaklarını yöneten çok ciddi yiyecek ve içecek direktörleri arkadaşlarımız var ve seve seve geliriz. Hep beraber bununla ilgili çalışmalar yaparız. Gastronomiyi çok önemsiyoruz ve bu bölgenin kalkınması için çok çok önemli. Gastronominin yanında biz kadını ve kadın istihdamını çok önemsiyoruz. Daha öncede bununla ilgili ticaret odası ile ortaklaşa bunun çalışmasını başlatalım demiştik. Bunun yanında kadınlarımıza, kardeşlerimize istihdam sağlayalım hatta mevcut il bürokrasisi gidip her hangi bir catering firmasından değil de, kadın kardeşlerimizin sunacağı catering yöresel lezzetlerinden yararlansın ve bu bir kadın dayanışmasına dönüşsün diye böyle bir fikir öne sürmüştük. Hala o proje uygulanabilir ve buradan gelecek her türlü yaklaşıma başımız gözümüz üstüne diyoruz."

"Diyarbakır kazandığı zaman biz de kazanıyoruz"

Toplantı soru-cevap şeklinde devam ederken, Plaza Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Duman yapılan toplantı ile ilgili bilgi verdi. Toplantının amacının Turizm Otelcileri Derneğine üye otel yöneticilerini bir araya getirmek olduğunu belirten Duman, "Toplantıda ana başlık Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan otelcilerin birbirlerini tanımasıdır. Bu bizim için gurur vericidir. Birbirimize destek olmamız için bu tür toplantıları yapmamız gerekiyor. Biz istiyoruz ki, tüm Türkiye değil tüm dünya gelsin Diyarbakır'ı görsün, suları görsün, Hz. Süleyman türbesini görsün ve Zerzevan Kalesi var onu görsünler ve en azından Diyarbakır nasıldır, Diyarbakır'ın halkı nasıldır görsünler ve Diyarbakır'ın yemeği ile lezzetini tatsınlar istiyoruz. Onlar geldiği ve yediği zaman biz mutlu oluyoruz. Yerli ve yabancı turistler geldiği zaman sadece turizm kazanmıyor, tüm Diyarbakır kazanıyor. Biz istiyoruz ki tüm Diyarbakır kazansın, yani Diyarbakır kazansın ki biz de kazanalım. Çünkü bizde Diyarbakırlıyız. Diyarbakır kazandığı zaman otomatikman biz de kazanıyoruz ve bizim isteğimiz budur. Tek hedefimiz bu konuda budur ve büyüklerimizden destek bekliyoruz. Validen, bakanlarımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz. Kısacası herkesten Diyarbakır için destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından TUROYD Genel Başkanı Ali Can Aksu, Plaza Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Duman'a desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: İHA