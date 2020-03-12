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TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır: "Otellerin nisan sonu açılması riski minimize edecektir"- ANTALYA

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "(Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Ülkemizde nisandaki rezervasyon taleplerinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle tüm bölgelerimizdeki yaz sezonu için açılacak otellerimizin açılışlarının nisanın sonuna kaydırılması, riski...

12.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:10
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır:

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "(Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Ülkemizde nisandaki rezervasyon taleplerinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle tüm bölgelerimizdeki yaz sezonu için açılacak otellerimizin açılışlarının nisanın sonuna kaydırılması, riski minimize etmek açısından önemli bir adım olacaktır." dedi.

Çorabatır, Muratpaşa ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörüne etkilerine ilişkin, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan salgını, küresel salgın ilan etmesinin bütün ülkelerde paniğe yol açtığını söyledi.

ABD'nin Avrupa'dan seyahat yasağı getirdiğini belirten Çorabatır, Slovakya'da olağanüstü hal ilan edildiğini, İtalya'nın kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerini durdurduğunu hatırlattı.

Almanya, Fransa ve İtalya'daki hastalık oranlarının Avrupa'da hızla yayılmasının da dünya ticareti ve seyahat endüstrisini beklentinin üzerinde tüm ülkelerde daha sıkıntılı bir hale getirdiğini anlatan Çorabatır, Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığının ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirler sayesinde bugüne kadar sadece bir kişide virüsün tespit edildiğini kaydetti.

"Panik yapmadan, yerinde tedbirleri uygulamamız lazım"

Virüs salgınına karşı bir an evvel müdahale edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çorabatır, şunları söyledi:

"Alınan tedbirler şu anda Avrupa'dan daha hızlı ve DSÖ ile paralel gitmektedir. Tabi turizm sektörü olarak biz de bu gelişmeleri saat saat çok yakından takip ediyoruz. TÜROFED olarak hem vatandaşlarımızın hem yabancı misafirlerimizin sağlığı, güvenliği bizim için önem arz etmektedir. Otellerimizle ilgili gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Turizm Bakanlığından aldığımız tedbirle ilgili direktifler konusunda en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Seyahat endüstrisinde bir yavaşlama yaşandığına değinen Çorabatır, birçok ülkede uçuşların, özellikle havayolu şirketleri hareketlerinin yüzde 50'ye kadar düştüğünü bildirdi. Bu doğrultuda tatil rezervasyonlarında da azalma olduğunu ifade eden Çorabatır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle ülkemizde nisandaki rezervasyon taleplerinin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle tüm bölgelerimizdeki yaz sezonu için açılacak otellerimizin açılışlarının nisanın sonuna kaydırılması, riski minimize etmek açısından önemli bir adım olacaktır. Burada sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza katılıyoruz. Ama kıştan açık olan otellerimiz zaten faaliyetlerine devam ediyor. 1990-2000 yılları arasında birçok krizi hep birlikte yönettik. Burada da serinkanlı olmamız, panik yapmadan yerinde tedbirleri uygulamamız ve hemen almamız lazım."

"Virüs yavaşladığında ilk yararlanacak sektör turizm olacaktır"

Çorabatır, tıp dünyasında virüsün yayılma hızının sıcaklığın artmasıyla azalacağı yönünde bir görüşün hakim olduğunu belirtti. Kendilerinin de böyle bir beklenti içinde olduklarını anlatan Çorabatır, "Virüs yavaşladığı ve olumlu olarak ticaret ve seyahat endüstrisine döndüğü takdirde, muhtemelen ilk yararlanacak olan sektör turizm olacaktır. Geriye dönüşümü daha güçlü olacaktır ve burada da en şanslı ülke Türkiye olarak biziz." dedi.

Sezonun yavaş olduğu kış döneminden sektörün üzerinde kalan bir yük bulunduğunu dile getiren Çorabatır, rezervasyonların düşmesi nedeniyle sezon açılışının nisan sonuna ertelenmesinden dolayı da sektöre ekonomik bir yük getireceğini ifade etti.

Bu konuya ilişkin de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Turizm İstişare Kurulu olarak bir dosya verdiklerini aktaran Çorabatır, "Sanırım bugün gün içinde bu dosya Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantıda da Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından dile getirilecektir. Bu tedbirler alındığı ve sektör desteklediği takdirde inşallah bu olayı hep birlikte daha az zararla kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum, inşallah en kısa zamanda düzelir." diye konuştu.

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TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır: 'Otellerin nisan sonu açılması riski minimize edecektir'- ANTALYA

Kaynak: AA

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TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır: "Otellerin nisan sonu açılması riski minimize edecektir"- ANTALYA

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