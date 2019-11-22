TÜROFED Başkanı Osman Ayık Açıklaması

22.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:10

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye turizminin temalı otellerden tarihi ve doğal mekanların otelcilik hizmeti için kullanılmasına kadar birçok noktada önemli mesafeler katettiğini belirtti.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke turizmini daha iyi bir seviyeye ulaştırmak için çabaladıklarını söyledi.

Dünya turizminin büyüdüğünü, Türkiye'nin de bundan önemli pay aldığını dile getiren Ayık, "2018 rakamlarına göre dünyada yaklaşık 1,4 milyar insan seyahat ediyor. 1,3 trilyon dolarlık da bir gayrisafi hasıla yaratılıyor. Bunun ortalaması bin dolar civarındadır kişi başı. Türkiye'nin rakamı 650 dolar civarında. Bu rakamın daha yukarılarda olmasını istiyoruz." dedi.

"Ulaşım altyapımız son derece iyi"

Türkiye'nin, kişi başına turizm gelirinde dünya ortalamasını yakalayabileceğini belirten Ayık, ülkenin ağırlanan misafir sayısı bakımından dünyada 6'ıncı, turist başına elde edilen gelir bakımından ise 14'üncü sırada yer aldığına dikkati çekti.

Ayık, en kısa süre içinde daha üst sıralara ulaşılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bunun için Safranbolu gibi örnekler önemli. Buradaki kalış sürelerini uzatmamız lazım. Kapadokya'daki kalış sürelerini uzatmamız lazım. Türkiye sadece güneş, deniz, kumla anılan bir ülke değil. Anadolu'nun her köşesinde farklı bir tarih, farklı bir kültür zenginliği var. Altyapımız çok gelişti. Birçok ülkeye, özellikle çevremizdeki ülkelere göre ulaşım altyapımız son derece iyi. Türkiye'nin hemen hemen her köşesine uçakla gitme imkanınız var. Kara yolları standardı son derece yüksek."

"Otelcilik konusunda dünyayla rekabet edebiliriz hatta onlardan öndeyiz." diyen Ayık, şunları kaydetti:

"Hizmet standardımız yüksek. İnsanlarımızın misafirperverliği... Bunlar sahip olduğumuz değerler. Bu değerleri tarih, doğa, kültür zenginliklerimizle birleştirip dünyaya aktardığımız, tanıttığımız takdirde dünya ortalamalarını yakalarız hatta üstüne de çıkmamız mümkün çünkü bizim çevremizde 4 saatlik uçuş mesafesinde bir milyar insan yaşıyor ve bu insanların hepsinin tatil anlayışı, kültürü son derece gelişmiş. Bunu 6 saatlik uçuş mesafesiyle değerlendirdiğimiz zaman 3 milyar insan yaşıyor. Bunlar içinde de ciddi bir zengin kitle var. Bu kitleyi çok rahat buralara çekebiliriz."

"1,5 milyona yakın yatağımız var"

Ayık, sektörün yatak kapasitesinin 1,5 milyona yakın, fiziki standartların ve servis imkanlarının da son derece yüksek olduğuna işaret etti.

"Antalya bu sene yaklaşık 16 milyon misafir ağırlayacak, İstanbul da sanıyorum 14-15 milyon bandında kalacak." ifadesini kullanan Ayık, bu rakamın toplam misafir sayısının yüzde 60'ına denk geldiğini, amaçlarının, bu insanları sadece belirli noktalarda tutmamak, Türkiye'nin her tarafını dolaştırabilmek, gezdirebilmek olduğunu belirtti.

Otelcilik konusunda dünyanın önünde olduklarını yineleyen Ayık, "Dünyanın arkasında değil önünde koşuyoruz biz otelcilik konusunda. Temalı otellerden tutun tarihi ve doğal mekanların otelcilik yapılabilir anlamda kullanılmasında kadar birçok noktada önemli mesafeler katettik." diye konuştu.

Ayık, insanların beklentileri ve tercihlerinin her geçen gün değiştiğini, bunları yakından takip edip cevap verebilecek ürünleri geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA