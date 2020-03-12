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TÜROFED Başkanı Çorabatır: "Riski minimize etmek için turizm sezonunun Nisan ayına ertelenmesi...

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, "Riski minimize etmek için Nisan ayına ertelenmesi önemli bir adım, otellerimizde en üst düzey tedbirlerimizi aldık.

12.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:49
TÜROFED Başkanı Çorabatır:

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, "Riski minimize etmek için Nisan ayına ertelenmesi önemli bir adım, otellerimizde en üst düzey tedbirlerimizi aldık. Diğer yandan ekonomik bir yük olacağından Kültür ve Turizm Bakanımıza sektörün desteklenmesi ile ilgili taleplerimizi ilettik" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan 3 bakan alınan tedbirleri paylaştı. Alınan tedbirler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Nisan'ın virüs açısından hassas bir tarih olduğunu belirterek, turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi kararının alındığını açıkladı.


"Seyahat endüstrisi sıkıntılı hale geldi"


Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Çorabatır, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan etmesinin, ABD'nin Avrupa'dan seyahat yasağı getirmesinin, Slovakya'nın olağanüstü hal ilan etmesinin ve Almanya, Fransa, İtalya'da hastalık oranlarının Avrupa'da hızla yayılmasının dünya ticaretini ve seyahat endüstrisini tüm ülkelerde sıkıntılı hale getirdiğini söyledi.


"Otellerimizde en üst düzey tedbirleri alıyoruz"


Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, Türkiye'de virüsün yurt dışı seyahatinden gelen bir kişide görüldüğünü aktaran Çorabatır, "Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler Avrupa'dan daha hızlı ve etkilidir. Bizler de turizm sektörü olarak gelişmeleri takip etmekteyiz. TÜROFED olarak hem vatandaşlarımızın hem de yabancı misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için önem arz etmektedir. Otellerimizde ilgili bakanlıklarımızdan aldığımız direktifler doğrultusunda, en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.


"Riski minimize etmek için Nisan'a ertelenmesi"


Birçok ülkede uçuşların ve tatil rezervasyonlarının azalmasından dolayı Türkiye'de de Nisan ayı rezervasyonlarının beklenilen düzeyde olmadığını dile getiren Çorabatır, "Tüm bölgelerimizdeki grup oteller ve diğer oteller olmak üzere açılış tarihlerinin riski minimize etmek için Nisan ayına ertelenmesi önemli bir adım olacaktır. Bu konuda tüm sektörümüzün serin kanlı olması ve panik yapmadan yerinde tedbirler alması çok önemli" mesajını verdi.


"En hızlı dönüşümü Türkiye yapacaktır"


Tıp dünyası tarafından sıcak havaların başlamasıyla virüsün kontrol altına alınmasının öngörüldüğünü ifade eden Çorabatır, "Risk azaldığı takdirde seyahat endüstrisindeki hareketten en hızlı dönüşümü Türkiye yapacaktır. Ayrıca gerek rezervasyonlardaki durgunluk gerekse açılış tarihlerinin ertelenmesi tabi ki bize ekonomik yük getirecektir. Turizm İstişare Kurulu olarak Kültür ve Turizm Bakanımıza sektörün desteklenmesi ile ilgili taleplerimizi ilettik. Kendisi bu konu ile yakından ilgileniyor, umarız olumlu sonuçlar alırız" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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