TÜROFED Başkanı Çorabatır'dan, "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TÜROFED Başkanı Çorabatır'dan, "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" açıklaması Açıklaması

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve hijyen konusunda aldığı önlemlerin diğer ülkelerin ilerisinde olduğunu bildirdi.

TÜROFED Başkanı Çorabatır'dan,
21.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:23

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve hijyen konusunda aldığı önlemlerin diğer ülkelerin ilerisinde olduğunu bildirdi.

Çorabatır, Türkiye'nin "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak ve kısıtlamalar kalktıktan sonra

ziyaretçilere sağlıklı tatil imkanı sunmak için son dönemde yoğun olarak çalıştıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında, TÜROFED ve

paydaşlarıyla otellerin yeniden güvenli hizmete geçmesi için uygulanacak eğitim ve

sertifika süreciyle ilgili bir dizi toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Çorabatır, şunları kaydetti:

"Oteller evlerimizden bile temiz olacak. Misafirperverliğimiz ve hijyene verdiğimiz önem tüm dünyanın malumu. Salgın boyunca

kendimizi ve ailemizi korumak için evlerimizde aldığımız önlemlerin çok daha fazlasını turistik

tesislerimizde alacağız. Ziyaretçilerimize sağlıklı bir tatil ortamı yaratmak için diğer ülkelerin çok

ilerisinde önlemleri ivedilikle uygulamaya geçirdik. Bu çerçevede Bakanlık genelgesine ek olarak,

konaklama sektörü olarak, ziyaretçilerimizin ve personelimizin güvenliği için, hijyen önlemlerinde

hem belgeleme hem de sertifikasyon yöntemlerine karar verdik."

Otellere "Sağlıklı Turizm Sertifikası" verilecek

Çorabatır, pek çok Avrupa ülkesi henüz alacağı

önlemlere karar vermeye çalışırken, Türkiye'nin haftalardır sürdürülen çalışmalar sonrasında, üçlü bir

koruma sistemi benimsediğine dikkati çeken Çorabatır, şöyle devam etti:

Uluslararası denetim firmaları, hak

eden otellere tüm dünyada geçerliliği olan 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' verecek. Bu sertifikalara konulacak kare kod

sistemiyle tüm müşterilerin kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık

gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı ise habersiz olacak."

Dünyadaki ilk örneklerden biri olan sertifika programında, sektör temsilcileri olarak ilgili

bakanlıkların destekleriyle mutabık kaldıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kovid19 ve hijyen konusunda

aldığımız önlemler diğer ülkelerin çok ilerisinde. Yunanistan'dan İspanya'ya diğer ülkeler hala

alacakları önlemleri tartışırken, biz kapılarımızı açmaya hazırız. Bu zor süreçte boş durmadık, her

ayrıntıyı düşünerek sağlıklı bir tatil imkanı sunmak, bozulan moralleri düzeltmek için çok yoğun

çalıştık. Umuyorum bu özverili çabalarımız Türk turizmini ilerleyen dönemde sektörde dünya lideri

konumuna taşıyacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Haber
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı Haber
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Haber
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Haber
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
'Çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ersin Korkut Jennifer Lopez Bergüzar Korel
Spor Neymar Hasan Şaş Metin Oktay Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Adana Kadın Twitter
Şu an buradasınız: TÜROFED Başkanı Çorabatır'dan, "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" açıklaması Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:26:22. #1.15#
title