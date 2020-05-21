TÜROFED Başkanı Çorabatır'dan, "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" açıklaması Açıklaması Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve hijyen konusunda aldığı önlemlerin diğer ülkelerin ilerisinde olduğunu bildirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve hijyen konusunda aldığı önlemlerin diğer ülkelerin ilerisinde olduğunu bildirdi.

Çorabatır, Türkiye'nin "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak ve kısıtlamalar kalktıktan sonra

ziyaretçilere sağlıklı tatil imkanı sunmak için son dönemde yoğun olarak çalıştıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında, TÜROFED ve

paydaşlarıyla otellerin yeniden güvenli hizmete geçmesi için uygulanacak eğitim ve

sertifika süreciyle ilgili bir dizi toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Çorabatır, şunları kaydetti:

"Oteller evlerimizden bile temiz olacak. Misafirperverliğimiz ve hijyene verdiğimiz önem tüm dünyanın malumu. Salgın boyunca

kendimizi ve ailemizi korumak için evlerimizde aldığımız önlemlerin çok daha fazlasını turistik

tesislerimizde alacağız. Ziyaretçilerimize sağlıklı bir tatil ortamı yaratmak için diğer ülkelerin çok

ilerisinde önlemleri ivedilikle uygulamaya geçirdik. Bu çerçevede Bakanlık genelgesine ek olarak,

konaklama sektörü olarak, ziyaretçilerimizin ve personelimizin güvenliği için, hijyen önlemlerinde

hem belgeleme hem de sertifikasyon yöntemlerine karar verdik."

Otellere "Sağlıklı Turizm Sertifikası" verilecek

Çorabatır, pek çok Avrupa ülkesi henüz alacağı

önlemlere karar vermeye çalışırken, Türkiye'nin haftalardır sürdürülen çalışmalar sonrasında, üçlü bir

koruma sistemi benimsediğine dikkati çeken Çorabatır, şöyle devam etti:

Uluslararası denetim firmaları, hak

eden otellere tüm dünyada geçerliliği olan 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' verecek. Bu sertifikalara konulacak kare kod

sistemiyle tüm müşterilerin kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık

gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı ise habersiz olacak."

Dünyadaki ilk örneklerden biri olan sertifika programında, sektör temsilcileri olarak ilgili

bakanlıkların destekleriyle mutabık kaldıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kovid19 ve hijyen konusunda

aldığımız önlemler diğer ülkelerin çok ilerisinde. Yunanistan'dan İspanya'ya diğer ülkeler hala

alacakları önlemleri tartışırken, biz kapılarımızı açmaya hazırız. Bu zor süreçte boş durmadık, her

ayrıntıyı düşünerek sağlıklı bir tatil imkanı sunmak, bozulan moralleri düzeltmek için çok yoğun

çalıştık. Umuyorum bu özverili çabalarımız Türk turizmini ilerleyen dönemde sektörde dünya lideri

konumuna taşıyacaktır."

Kaynak: AA