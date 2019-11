TÜROFED Başkanı Ayık: "Turizm yasası yeniden yazılmalı ve sektörün önü açılmalı"

24.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:30

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2634 Sayılı Turizm Yasası'nın yeni bir felsefe ile tümüyle ele alınıp yeniden yazılması gerektiğini belirterek, "Çevresel, doğal ve kültürel değerlerimizi korumak zorundayız. Sosyal çevrede kabul gören işler yapmalıyız. Hangi iş olursa olsun ekonomik değer yaratmalıyız. Bunların yapılması halinde 2023 hedefi olan 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelire ulaşılabilir" dedi.



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Gazeteci-Yazar Erdoğan Kahya başkanlığındaki Antalya Dostlar Platformu'nun kahvaltılı toplantısına konuk oldu. "Dünyada Turizm ve Antalya" konulu bir sunum yapan Ayık, 2018 yılı rakamlarına göre dünyada 1,4 milyar insanın tatil için 1,3 trilyon dolar para harcadığını belirterek, aynı yıl sektörde yüzde 6 büyüme yaşandığını anlattı. İçinde Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Akdeniz çanağında 218 milyon insanın seyahat ettiğini de dile getiren Ayık, 2018'de 2014'ün başarısını yeniden yakalayarak 6'ncı sıraya çıkıldığını, diğer ülkelerde 850 dolar olan kişi başı harcamanın da Türkiye'de 600 doların üzerine çıktığını anlattı.



"Her şey dahil sistemini başarıyla uyguladık"



Türk turizminin özgün bir yapısı olduğunu söyleyen Ayık, "Türkiye'nin bugün en rekabetçi sektörü turizmdir. Başarısızlık yaşadığımız 2015 ve 2016 yıllarında yaşadığımız krizden 2017'de çıkmayı başardık. Sahibi Türk olan tur operatörleri kurarak Türkiye'yi daha iyi sattık. Her şey dahil sistemini içeriğini daha da zenginleştirerek ve misafirlerimizi mutlu ederek uyguladık. Elimizde her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Fiziki standartlardan daha yüksek tesislerimiz var. Ancak sürdürülebilirliği tartışmamız gerekiyor. Fiyat/Hizmet dengesinde çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Antalya'ya her gün 300 noktadan uçak geliyor. Bu avantajımızı iyi korumalıyız" dedi.



"İlk 9 ayda 36,4 milyona ulaştık"



2019'da çok başarılı olduklarına dikkat çeken Ayık, Türkiye olarak ilk 9 ayda 36 milyon 428 bin turist ağırladıklarını bunun 12,5 milyonunu Antalya'nın başardığını anlattı. Yıl sonuna kadar Türkiye'nin 50-51 milyon, Antalya'nın da 15-16 milyon hedefine ulaşacağını dile getiren Ayık, "Bu konuda tek eksiğimiz turistin yüzde 60'ının iki kapıdan Antalya ve İstanbul'dan giriş yapmasının gelecek için çok iyi olmadığını söylemeliyim. Ayrıca biz de 2-3 pazara bağımlı gibiyiz. Pazar sayımızı mutlaka artırmalıyız" ifadelerine yer verdi.



"Konaklama vergisi rekabet şansımızı azaltacak"



Tanıtım Ajansı için bir süre önce çıkan Torba Yasa ile turizmcinin hasılatın binde 75'ini vereceğini hatırlatan Ayık, yüzde 2 de konaklama vergisi çıkarıldığını söyleyerek, "Öncelikle konaklama vergisi uygulaması bizden başka hiçbir ülkede yok. 'Turistten ister al ister alma bana yüzde 2 konaklama vergisi ödeyeceksin' deniyor. Konaklama vergisinin adının daha sempatik olması için Çevre Vergisi şeklinde adlandırılmasını istedik olmadı. 2020 ile ilgili birçok yatağımızı sattık. Bu müşteriden konaklama vergisi isteyemeyiz. Aslında Avrupalı bu tür vergiye alışık, ancak bu tatil için gittiği kentte ani nüfus artışları ile ortaya çıkan alt yapı hizmetleri için yerel yönetimlere ödenir. Konaklama vergisi rekabet şansımızı azaltacak. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yetkisini kullanarak bu oranı yüzde 1'e indirip, 2020'ye ertelemesini bekliyoruz" dedi.



Ayık, tanıtım konusunda fuarlara katılarak üzerilerine düşen görevi yaptıklarını, son yasa ile turizm işletmeleri cirosundan alınacak binde 75 pay ile 2020 yılında 220 milyon euro toplanacağını hatırlatarak, "Bu para doğru bir şekilde tanıtıma harcanırsa Türkiye ile ilgili tüm olumsuzlukları aşabiliriz" dedi.



Thomas Cook iflası



Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte Thomas Cook iflasından etkilendiğini söyleyen Ayık, "200-250 milyon civarında sektörümüz bu iflastan etkilendi. Turizm ezberlerimiz bozuldu, güven bunalımı yaşadık. Bu iflas, bundan sonra iş modellerimizi değiştirme konusunda bir uyarı oldu. Alacaklar konusunda sigortalama sistemi üzerinde çalışmaya başladık" diye konuştu.



"Turizm Yasası yeniden yazılmalı"



Ayık, 2634 Sayılı Turizmin Anayasasının işlevsiz hale geldiğini ve mutlaka güncellenmesi gerektiğini de dile getirerek, "Bu güncelleme tadilatlarla değil, bizi geleceğe taşıyacak bir felsefe ile ve tümüyle ele alınmalı, yeniden yazılmalı ve sektörün önü açılmalıdır" dedi.



Sektöre kredi borçları ile ilgili yeni yapılandırmalar uygulandığına dikkat çeken Ayık, "Yeni yatırımlar ve tadilatlar için finansal desteğe ihtiyacımız var" diye belirtti.



"Sürdürülebilirlik şart"



Ayık, sunumunun son bölümünde, sürdürülebilirlik konusunu ele alarak, "Bizim için sürdürülebilirlik çok önemli. Biz emanetçiyiz. Bizim elimizde olan doğa, kültür ve çevreyi gelecek nesillere devredeceğiz. Bu konuda üç temel esas var. Çevresel, doğal ve kültürel değerlerimizi korumak zorundayız. Sosyal çevrede kabul gören işler yapmalıyız. Hangi iş olursa olsun ekonomik değer yaratmalıyız. Bu üçlü birbiriyle ortak hareket ettiğinde başarı kaçınılmazdır. Bunların yapılması halinde 2023 hedefi olan 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelire ulaşılabilir. Her türlü kaynağımız var. Buna inanan yöneticilerimiz var. Bizim sadece inanan siyasetçilere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - ANTALYA

