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TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler: "Korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya aldı"

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs tedbirleri kapsamında turizm sezonun yeniden açılmasıyla birlikte Çinli turistlerin bölgeye akın etmesi bekleniyor.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler:
22.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:07

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs tedbirleri kapsamında turizm sezonun yeniden açılmasıyla birlikte Çinli turistlerin bölgeye akın etmesi bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)Başkan Yardımcısı ve KAPTİD Başkanı Yakup Dinler korona virüs sebebiyle ilk darbeyi Kapadokya bölgesinin aldığını, turizmde ilk açılacak olan bölgenin de Kapadokya bölgesi olduğunu ifade etti. Dinler, "Dünyayı sarsan ve Türkiye'de ilk önce Kapadokya'yı hedef alan korona virüs sebebiyle bölgemizdeki turizm işletmecilerinin birçoğu Mart ortası itibarıyla kapılarını kapattı. Bunu burada söylemekten yarar görüyorum. Kapanışlar devlet tarafından değil tüm işletmelerin kendi inisiyatifi doğrultusunda kapatıldı. Çünkü Çin'den gelen turistlerin sayısının azalması bu ülkeye konan uçuş yasağı ardından Güney Kore'ye konan uçuş yasağı ile beraber özellikle Şubat ve Mart ayında bizim ana kitlemizi oluşturan uzak doğu turistlerinden ciddi bir azalma oldu. ve işletmeler kapanma yönüne gitti. Bu kapatılma halen devam ediyor. Biz tünelin ucundaki ışığı görmeye çalışıyoruz" dedi.

"Korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya aldı"

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya bölgesinin aldığını söylerken ilk açılacak olan bölgenin de Kapadokya bölgesi olacağını söyledi. Dinler, "Korona virüsten ilk Kapadokya olarak biz darbe aldık. İlk açılacak bölgede Kapadokya bölgesi olmasını bekliyoruz. Çünkü genel kanı Kültür ve Turizm Bakanımızda aynı şeyi söyledi. İlk açılacak pazar Çin Halk Cumhuriyeti pazarı. Biz ilk Çinli turistlerin gelmesini bekliyoruz. Tabi Kapadokyasız bir Çinli turist akımının olmamasını da bekliyoruz. Bu sebeple Çinli turistlerin uçuş yasağı kalktığı andan itibaren Kapadokya'da bir hareketlilik başlamasını bekliyoruz. Tahmini süremizde Ağustos sonu Eylül başı olarak görüyoruz" diye konuştu.

"2020 yılı bizim için hayal oldu"

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, 2019 yılının altın yılı olduğunu 2020 yılının ise pırlanta yılı olacağını beklerken korona virüs salgını sonrasında 2020 yılının kendileri için bir hayal olduğunu açıkladı. Dinler, "Şimdi Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 4 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. 2019 yılı rekorlar yılıydı ve çok iyi bir yıldı. Tabi biz hem Ocak ayında hem de Şubat ayında geçen yılın üzerinde bir rakam yakalamıştık. Yani 2019 ayın ise 2020 pırlanta yılı olacak diye bir beklenti oluşmuştu. Fakat Mart ayındaki düşüşle beraber tabi ki bu bir hayal oldu. Açıkçası yılsonunda ki rakamı kestiremiyorum. Müzelerimiz biliyorsunuz halen kapalı. İnşallah hızlı bir giriş sağlarız" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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