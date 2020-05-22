TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler: "Korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya aldı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler: "Korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya aldı"

TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler: "Korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya aldı" Dinler, "İlk açılacak olan turizm pazarı Kapadokya olacak" Dinler, "Kapadokya bölgesini ilk Çinli turistlerin gelmesini bekliyoruz" Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs...

22.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:46

TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler: "Korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya aldı"

Dinler, "İlk açılacak olan turizm pazarı Kapadokya olacak"

Dinler, "Kapadokya bölgesini ilk Çinli turistlerin gelmesini bekliyoruz"

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs tedbirleri kapsamında turizm sezonun yeniden açılmasıyla birlikte Çinli turistlerin bölgeye akın etmesi bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)Başkan Yardımcısı ve KAPTİD Başkanı Yakup Dinler korona virüs sebebiyle ilk darbeyi Kapadokya bölgesinin aldığını ifade ederken turizm de ilk açılacak olan bölgenin de Kapadokya bölgesi olduğunu ifade ederken bölgede bulunan otellerin kendi inisiyatifleri ile kapandığını belirtti. Dinler, " Dünyayı sarsan ve Türkiye'de ilk önce Kapadokya'yı hedef alan korona virüs sebebiyle bölgemizdeki turizm işletmecilerinin birçoğu Mart ortası itibarıyla kapılarını kapattı. Bunu burada söylemekten yarar görüyorum. Kapanışlar devlet tarafından değil tüm işletmelerin kendi inisiyatifi doğrultusunda kapatıldı. Çünkü Çin'den gelen turistlerin sayısının azalması bu ülkeye konan uçuş yasağı ardından Güney Kore'ye konan uçuş yasağı ile beraber özellikle Şubat ve Mart ayında bizim ana kitlemizi oluşturan uzak doğu turistlerinden ciddi bir azalma oldu. ve işletmeler kapanma yönüne gitti. Bu kapatılma halen devam ediyor. Biz tünelin ucundaki ışığı görmeye çalışıyoruz" dedi.

"Korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya aldı"

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya bölgesinin aldığını söylerken ilk açılacak olan bölgenin de Kapadokya bölgesi olacağını söyledi. Dinler, "Korona virüsten ilk Kapadokya olarak biz darbe aldık. İlk açılacak bölgede Kapadokya bölgesi olmasını bekliyoruz. Çünkü genel kanı Kültür ve Turizm Bakanımızda aynı şeyi söyledi. İlk açılacak pazar Çin Halk Cumhuriyeti pazarı. Biz ilk Çinli turistlerin gelmesini bekliyoruz. Tabi Kapadokyasız bir Çinli turist akımının olmamasını da bekliyoruz. Bu sebeple Çinli turistlerin uçuş yasağı kalktığı andan itibaren Kapadokya'da bir hareketlilik başlamasını bekliyoruz. Tahmini süremizde Ağustos sonu Eylül başı olarak görüyoruz" diye konuştu.

"2020 yılı bizim için hayal oldu"

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, 2019 yılının altın yılı olduğunu 2020 yılının ise pırlanta yılı olacağını beklerken korona virüs salgını sonrasında 2020 yılının kendileri için bir hayal olduğunu açıkladı. Dinler, "Şimdi Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 4 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. 2019 yılı rekorlar yılıydı ve çok iyi bir yıldı. Tabi biz hem Ocak ayında hem de Şubat ayında geçen yılın üzerinde bir rakam yakalamıştık. Yani 2019 ayın ise 2020 pırlanta yılı olacak diye bir beklenti oluşmuştu. Fakat Mart ayındaki düşüşle beraber tabi ki bu bir hayal oldu. Açıkçası yılsonunda ki rakamı kestiremiyorum. Müzelerimiz biliyorsunuz halen kapalı. İnşallah hızlı bir giriş sağlarız" şeklinde konuştu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler: 'Korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya aldı'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı Haber
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülçin Ergül Ersin Korkut Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler: "Korona virüsten ilk darbeyi Kapadokya aldı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 09:47:35. #1.15#
title