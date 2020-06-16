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TÜROB ve ECOLAB'dan eğitim projesi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve ECOLAB iş birliğinde, ağırlıklı hizmet sektöründeki çalışmalarıyla tanınan dünyanın en yaygın online eğitim şirketlerinden Lobster Ink, yeni bir eğitim projesine daha imza atıyor.

TÜROB ve ECOLAB'dan eğitim projesi
16.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:14

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve ECOLAB iş birliğinde, ağırlıklı hizmet sektöründeki çalışmalarıyla tanınan dünyanın en yaygın online eğitim şirketlerinden Lobster Ink, yeni bir eğitim projesine daha imza atıyor.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde ECOLAB ile sürdürülen Kovid-19 ve hijyen eğitiminin yanı sıra gelir yönetimi, fiyatlama, pazar analizi ve bütçe analizi gibi konularda eğitim programı başlatan TÜROB, ECOLAB bünyesinde yer alan Lobster Ink ile de yeni bir eğitim programı daha düzenliyor.

TÜROB, mayıs ayı itibarıyla ücretsiz olarak başlayan ve bir ECOLAB firması olan Lobster Ink tarafından hazırlanan "Online Eğitim Projesi"nde sektöre öncülük etti. Öncelikle TÜROB üyesi işletmelere açılan eğitimler devamında sektördeki diğer tüm kuruluşlara açılırken, platformu ücretsiz kullanma imkanı 7 Ağustos'a kadar sürecek.

Proje kapsamında, mevcut kadronun eğitimi, yeni katılan ekip üyelerinin eğitimi ve hızlı adaptasyonu, Kovid-19 eğitim içeriği, gıda güvenliği, dezenfeksiyon ve sanitasyon bilgisi, hızlı takip ve raporlama gibi konular ele alınacak.

"Programlardan 3 ayda toplamda 80 bine yakın otel çalışanı faydalanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, başlattıkları eğitim seferberliği çalışmaları kapsamında ECOLAB ve Lobster Ink'in, pandemi süreciyle birlikte turizm sektörünün yaşadığı en zor dönemde sektöre önemli bir destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ECOLAB ile uzun yıllardır ortak çalışmalar, projeler yürütüyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu son eğitimler, sosyal sorumluluk çalışmaları olmasının yanında en önemli ve en değerli projeler olarak öne çıkıyor. Kovid-19 ve Hijyen Eğitimi ile ilk adımı atılan ve haziran ayında Online Personel Eğitimleri ile devam eden programlardan 3 ayda toplamda 80 bine yakın otel çalışanı faydalanacak. Birliğimizin ülkemiz turizm sektörü ve istihdamına yönelik çalışmaları kapsamında öncelikle TÜROB üyelerine açılan eğitim platformu, Türkiye'deki diğer otel ve restoran çalışanlarının kullanımına da açılmaya başlandı."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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