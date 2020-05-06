TÜROB'un online eğitimlerine 600'den fazla otel çalışanı katıldı

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) başlattığı Koronavirüs (Kovid-19) ve Hijyen Eğitimi konulu online eğitimlere Türkiye'nin dört bir yanından 600'den fazla otel çalışanı katıldı.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) başlattığı Koronavirüs (Kovid-19) ve Hijyen Eğitimi konulu online eğitimlere Türkiye'nin dört bir yanından 600'den fazla otel çalışanı katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜROB, yoğun ilgi üzerine 11-20 Mayıs 2020 tarihlerinde ikinci etabı gerçekleştirecek.

TÜROB, koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirdiği uygulamalardan biri olan hijyen eğitimlerine devam ediyor.

ECOLAB ile yaptığı iş birliği ile geçen ay üyelerine özel KOVID-19 ve Hijyen Eğitimi konulu online eğitim başlatan TÜROB, üyelerinden gelen yoğun talep üzerine eğitimleri tekrarlama kararı aldı.

Online eğitimlerin ikinci etabı 11-20 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan eğitimlerin ilk etabına İstanbul, Antalya, Kayseri, Muğla, İzmir, Batman, Sakarya, Çanakkale ve Edirne'deki otellerden 600'ün üzerinde çalışan katılım sağlamıştı.

Ücretsiz olarak düzenlenen hijyen eğitimleri projesinde, genel ve kişisel hijyen, mutfak hijyeni, gıda güvenliği, tekstil hijyeni, kimyasalların güvenli kullanımı, kırılma ve kayıpların önlenmesi olmak üzere altı temel başlıkta gerçekleştiriliyor. Eğitimleri tamamlayan katılımcılara sertifika veriliyor.

Kaynak: AA