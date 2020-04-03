TÜROB'dan otellere online hijyen eğitimi
Türkiye Otelciler Birliği, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında üye otellere online hijyen eğitimi verecek.
03.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:01
Türkiye Otelciler Birliği, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında üye otellere online hijyen eğitimi verecek.
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Kaynak: Dunya.com