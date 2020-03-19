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Türkiye Otelciler Birliği, Ekonomi

TÜROB'dan açık büfe yerine kahvaltı tabağı ve set menü önerisi

Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, "kahvaltı tabağı ve set menü" uygulamasına geçilmesi tavsiye edildi.

19.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:26
TÜROB'dan açık büfe yerine kahvaltı tabağı ve set menü önerisi

Türkiye Otelciler Birliği'nce (TÜROB), üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak, "kahvaltı tabağı ve set menü" uygulamasına geçilmesi tavsiye edildi.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, TÜROB, koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirilebilecek uygulamalar konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda TÜROB yönetimi, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfe uygulamasının kaldırılmasının tavsiye edilmesi kararını aldı.

TÜROB'dan üye otellere gönderilen yazıda, "Misafirlerin bir arada oldukları ortak alanlar içerisinde şu an için faaliyette olan kahvaltı ve yemek salonları bulunuyor. Bu nedenle tüm otellerde ve restoranlarda 'açık büfe' uygulamasının kaldırılarak yerine 'kahvaltı tabağı ve set menü' uygulamasına geçilmesini öneriyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

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