Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Pelvan yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Pelvan yaptı

Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Pelvan yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamlığı tarafından organize edilen Köyler arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda başlama vuruşunu Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan yaptı.

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamlığı tarafından organize edilen Köyler arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda başlama vuruşunu Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan yaptı.

15 Temmuz tarihinde final müsabakası oynanacak turnuvaya 8 köy takımın katıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Bizler, sporun gençler arasından yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bir çok spor kursu düzenleniyor. Bu kurslara köylerimizden de katılımlar oluyor. Bugün pandemiden dolayı uzun süre ara verilen ve Aslanapa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz kontrolünde olan turnuvanın başlama vuruşunu yaptık. Köylerimiz 15 Temmuz da ödül töreni ve final müsabakası yapılacak turnuvaya büyük ilgi gösterdi. Tüm takımlara başarılar dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Pelvan yaptı
Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Pelvan yaptı
Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Pelvan yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Selin Şekerci
Spor Salih Uçan Bülent Uygun Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Pelvan yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 09:20:16. #1.14#

title