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Turnuvadan 2 madalya ile döndüler

Turnuvadan 2 madalya ile döndüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Amasya'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları kapsamında düzenlediği badminton turnuvasında Taşova Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri dereceye girdi.

AMASYA (İHA) - Amasya'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları kapsamında düzenlediği badminton turnuvasında Taşova Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri dereceye girdi.

Okul sporları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde badminton turnuvası düzenlendi. Merkez Spor Salonunda yapılan müsabakalara küçük erkekler ve küçük kızlar kategorilerinde Taşova Cumhuriyet Ortaokulu'ndan sporcular katılım sağladı. Sporcular hem badminton oynayıp hem de doyasıya eğlendi.

Badminton İl Turnuvası'na katılan Taşova Cumhuriyet Ortaokulu Badminton Takımı küçük erkekler il birincisi, küçük kızlar takımı ise il üçüncüsü oldu. - AMASYA

Turnuvadan 2 madalya ile döndüler

Turnuvadan 2 madalya ile döndüler

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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