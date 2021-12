Turnuvada raketler konuştu

SİVAS (İHA) - Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası ile işitme engelli sporcular raketleri konuşturdu. Renkli görüntülerin yaşandığı turnuva sonunda derece yapanlara madalya verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir organizasyona imza attı. Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde düzenlenen masa tenisi turnuvası ile engelli bireyler yarışmanın heyecanını yaşadı. 50 engelli sporcunun yer aldığı turnuvada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Ahmet Çakmak ve antrenörler takdim etti.

"Spor yapmak için engel yok"

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, turnuvaya katılan tüm engelli sporculara başarı dileklerini ileterek, "Engelliler için bir gün değil her gün farkındalık oluşturmamız lazım. Her gün onların dertleriyle hemhal olmalıyız. Engelli sporcular birçok branşta artık başarılar elde ediyor. Hiçbir şekilde spor yapmak için engel yok, başarmak için engel yok. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız. Burada işitme engelli sporcularımız güzel bir turnuvaya imza attılar. Müsabakaya katılan sporcuları tebrik ediyor, dereceye girenleri de kutluyorum. Dünya engelliler gününüz kutlu olsun ve bu farkındalığı her daim yaşatmalıyız" diye konuştu. - SİVAS